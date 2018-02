Dalle novità per i giovani a pensioni e fisco | i programmi elettorali a confronto

Novità 2018 per licenziamenti - Naspi e ticket dovuto Dalle aziende : Nato come deterrente ai licenziamenti dei propri dipendenti e come veicolo di finanziamento della Naspi dal 2012, è in vigore il ticket licenziamenti. La Legge Fornero impose una norma che costringeva i datori di lavoro a pagare un contributo quando licenziavano un loro lavoratore. Il ticket licenziamento infatti è proprio il contributo dovuto da aziende, imprese e datori di lavoro nel caso licenzino dipendenti assunti con contratti a tempo ...