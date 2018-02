Da Ministri a non candidati : ecco i 20 ex che non rivedremo in Parlamento Video : Da ormai qualche giorno sono note le liste ufficiali di candidati che i vari partiti presenteranno in occasione delle #Elezioni politiche del 4 marzo. Molto è stato detto sulle esclusioni eccellenti [Video]e viceversa sui nomi che a sorpresa hanno deciso di cimentarsi con il giudizio dei cittadini nel segreto dell'urna. Molto meno è stato detto invece riguardo alle personalita' che in questa Legislatura appena finita hanno avuto addirittura il ...

Il Pd schiera i suoi Ministri. Ira Minniti : non firma le liste : Nella spartizione della torta delle candidature dem i tre quarti sono andati ai fedelissimi renziani. A Dario Franceschini, Andrea Orlando, Matteo Orfini, Maurizio Martina e Michele Emiliano è toccato spartirsi l'ultimo misero quarto. Per dare la misura della metamorfosi subita dal Pd in una «notte dei miracoli» basta osservare come nelle liste dove non hanno trovato posto, per motivi diversi, Gianni Cuperlo, Luigi ...

I Ministri 'imboscati' : titolari delle riforme non candidati o nascosti nel proporzionale. E la candidatura di Boschi è ancora un rebus : Giuliano Poletti, il ministro sotto la cui giurisdizione è stato licenziato il Jobs Act e prima ancora anche l'omonimo decreto sul lavoro (decreto Poletti), non si candida per ragioni sue personali. L'ex ministro Stefania Giannini, che ha visto approvare la Buona scuola quando era al dicastero di viale Trastevere, non corre. E nemmeno l'attuale ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli avrà un ruolo di prima fila nella battaglia del ...

Renzi punta sui Ministri uscenti - Gentiloni avverte : 'Non scardinare pensioni e fisco' : Il segretario Pd ha deciso di puntare tutto sui sui ministri uscenti, che saranno candidati nei collegi uninominali. 'Non è il tempo delle cicale, ma dell'investimento sul futuro', dice il premier ...

Il collegio fa paura. Renzi in pressing sui Ministri : non scelgano solo il proporzionale. Niente Parlamento a chi non ha versato 'le tasse' ... : "La certezza del posto ce l'ha solo chi prende voti sul collegio. Seggi sicuri non ce ne sono...". Matteo Renzi dice in direzione nazionale che la forza del Pd per le elezioni di marzo deve essere far ...

"La certezza del posto ce l'ha solo chi prende voti sul collegio. Seggi sicuri non ce ne sono...". Matteo Renzi dice in direzione nazionale che la forza del Pd per le elezioni di marzo deve essere far leva sulla "realtà" rispetto alle "bufale" di Lega e M5s. E allora, con molta realpolitik, il segretario del Pd ammette che si va al voto senza certezze. Del resto, non è la prima volta. Alle scorse amministrative, dice, "abbiamo ...

Delrio : “Noi Ministri candidati nei collegi. Non abbiamo paura della gente” : «Non è che Renzi abbia scoperto il valore della squadra ora: tutte le sue azioni dalla sconfitta del referendum in poi - le dimissioni da Palazzo Chigi, la scelta di Gentiloni premier, la gestione delle primarie - dimostrano il contrario e vedrete che tutta la squadra Pd sarà davvero in campo». Graziano Delrio è il primo esponente di governo a dich...

Crisi banche - Padoan : non autorizzai altri Ministri a parlarne. Attesa per l'audizione di Visco : Sulle banche Venete critiche del ministro dell'economia alla vigilanza di Bankitalia. Oggi la commissione d'inchiesta sentirà il governatore di Via Nazionale -

Padoan : "Non ho autorizzato Ministri a occuparsi di Banca Etruria" : MPS - In seguito ai due tentativi di aumento di capitale di Monte dei Paschi di Siena "è stato necessario un momento di discontinuità", ha spiegato il ministro dell'Economia, rispondendo all'...