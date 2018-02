Cyber security | Palo Alto Networks su criptovaluta Monero

Cyber security : Messe Frankfurt - si vince con nuova cultura : Cyber security: Messe Frankfurt, si vince con nuova cultura 30 gennaio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

“Dobbiamo ripensare tutti i nostri sistemi in termini di Cybersecurity” : Da poche intrusioni in rete a veri e propri attacchi che hanno scatenato una guerra senza quartiere tra chi ruba dati e penetra reti protette e chi li difende. Ogni giorno scopriamo 310 mila minacce, più di 2 milioni nel solo 2016. Erano state un milione, tra il 1986 e il 2006. “Una vera malware explosion” quella scatenata dal cybercrime, che non risparmia nessuno dei sistemi operativi conosciuti (da iOS a Windows, ...

"La Cybersecurity? Un problema geopolitico" : I fenomeni, gli eventi e le minacce che caratterizzeranno il panorama della cybersecurity? nei prossimi dodici mesi, da dove arriveranno e come aziende e governi potranno difendersi. Questi alcuni dei temi trattati dal report sugli scenari 2018 della cybersecurity, pubblicato nei giorni scorsi dalla società di sicurezza informatica Cybsec. Un’analisi curata da Pierluigi Paganini, tra i maggiori esperti di cybersecurity in Europa, e ...

Cybersecurity - Confcommercio : “I commercianti non si proteggono bene” : Le imprese del commercio italiane non si proteggono a sufficienza contro gli attacchi cyber, i ransomware, e pochissimi si assicurano. Secondo la ricerca “La cyber-criminalità contro gli esercizi commerciali in Italia” realizzata da Confcommercio in collaborazione con Intellegit, start up sulla sicurezza dell’Università degli studi di Trento, “la misura di protezione contro la cyber-criminalità più utilizzata dai ...

Cyber security - Barracuda acquisisce PhishLine : Roma, 24 gen. (askanews) Barracuda Networks, principale fornitore di soluzioni cloud per la protezione dei dati e la sicurezza, annuncia l'acquisizione di PhishLine, piattaforma SaaS per la formazione ...

Come sta cambiando la Cyber security delle aziende. Report EY : Roma, 18 gen. (askanews) - Le organizzazioni ritengono di essere oggi in una situazione di elevato rischio di attacchi informatici. A dirlo sono i risultati della ventesima edizione della EY Global ...

ITASEC18 apre una call per startup della Cybersecurity - : Alla platea formata da professionisti provenienti dal mondo delle aziende, dell'università e ai rappresentanti governativi verrà offerto uno sguardo privilegiato alle tecnologie emergenti frutto dell'...

Comunicare la Cybersecurity - una sfida per tutti : In un mondo sempre più digitalizzato infatti, gli attacchi informatici che suscitano allarme nella popolazione e causano danni ingenti all'economia mettono in pericolo la stessa incolumità dei ...

Cybersecurity - la sfida informatica del secolo : ... Cybersecurity, IT security: termini che vengono utilizzati sempre più spesso, ormai anche sulla stampa generalista, e sono pervenuti di recente agli onori della cronaca a causa dell' affaire ...

FALLA NEI MICROPROCESSORI/ L'esperto di Cyber-security : "le grandi aziende devono temere queste vulnerabilità" : La scoperta di due "falle" nei microchip di tutto il mondo mette a nudo la vulnerabilità dei dispositivi di tutto il mondo: ecco quali sono i rischi e come le aziende correndo ai ripari(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 17:35:00 GMT)

CA Technologies svela le tre tendenze Cybersecurity nel 2018 : ... nuove frontiere degli attacchi informatici La vulnerabilità delle applicazioni è all'origine del 70-80% delle più gravi violazioni della sicurezza recentemente balzate agli onori cronaca. Nell'...

Intel - alcuni processori sono fallati. Bene - ora capite a che serve la Cybersecurity? : Volete prima la buona notizia o quella cattiva? La buona, naturalmente. I processori Intel installati su miliardi di computer negli ultimi dieci anni sono fallati. Un errore – ormai storico – di progettazione dei microchip, che mette in crisi la sicurezza e il regolare funzionamento degli apparati di elaborazione, ha costretto le aziende produttrici dei sistemi operativi (ovvero il software di base che fa dialogare le “macchine” con i diversi ...