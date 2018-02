Crotone | Zenga | L' Inter? Un sogno | ma ora devo fare bene qui

Crotone - Zenga : 'Possiamo fare risultato con l'Inter. Su Vicini...' : Icardi in giro per il mondo può far bene ovunque, gli bastano pochi palloni per trasformarli in gol. Mi dispiace che non ci sia, voglio sempre confrontarmi sempre con squadre al top. Per me sabato ...

Serie A - Crotone. Zenga : 'Totti ha potuto concludere la carriera con la Roma - io fui cacciato dall'Inter' : Una sfida ricca di significato, per quanto la classifica veda Inter e Crotone lottare per obiettivi diametralmente opposti. Sarà speciale soprattutto per Walter Zenga, che adesso allena i calabresi e ...

Crotone-Cagliari 1-1: Cigarini toglie il sorriso a Zenga

Crotone - Zenga furioso : "Un'altra ingiustizia - errori inaccettabili" : Al termine del match pareggiato con il Cagliari il tecnico del Crotone, Walter Zenga, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di RaiSport. "Nel calcio conta chi la butta dentro, l'ultimo ...

Crotone - Zenga : "Il 2-1 era regolare. Non si può sbagliare così con la Var" : Il gol annullato al 90', quello che avrebbe sancito il 2-1 del Crotone sul Cagliari non va proprio giù a Walter Zenga. La sua squadra avrebbe potuto staccare la zona rossa e superare i sardi in ...

Crotone - Zenga è una furia contro gli arbitri : “forse avevano la tv al contrario…” : Solo un pareggio per il Crotone nella gara di campionato contro il Crotone, grandi polemiche per gli errori dell’arbitro Tagliavento, ecco l’analisi di Zenga ai microfoni di Sky: “prima di tutto faccio i complimenti alla squadra, che ha giocato a calcio per vincere e creato tanto. Poi gli episodi diventano determinanti, specie se arrivano a fine gara. Si vede che avevano la tv al contrario, vien da ridere… forse ha ...

Formazioni ufficiali Crotone-Cagliari : le scelte di Zenga e Lopez : Formazioni ufficiali Crotone-Cagliari – Dopo gli anticipi giocati ieri e il lunch match tra Spal e Inter, la 22^ giornata di Serie A proseguirà con le sfide delle 15. Importante scontro diretto per la salvezza all’Ezio Scida tra Crotone e Cagliari. I calabresi sono reduci da un colpaccio nell’ultimo turno contro il Verona, una vittoria pesante al Bentegodi che ha permesso ai pitagorici di distanziarsi di due punti dalla zona ...

Serie A Crotone - Zenga : "Cagliari? C'è da sfatare un tabù" : Crotone - A due giorni dalla sfida contro il Cagliari , l'allenatore del Crotone Walter Zenga è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Il Crotone non ha mai vinto in Serie A con il ...

Crotone - contro il Cagliari Zenga cerca il sorpasso : 'Non voglio sentire che si tratta di una gara facile perché il Cagliari è rimaneggiato: questo è il modo migliore per perdere la partita'. Mette subito le mani avanti Walter Zenga nella consueta ...

Crotone - Zenga : "Se sottovalutiamo il Cagliari abbiamo già perso" : Crotone - "Il Crotone non ha mai vinto con il Cagliari in Serie A e già questa cosa dimostra quanto sia difficile questa partita" . Walter Zenga parte dai precedenti tra le due squadre per far suonare ...

Verona-Crotone 0-3 : Zenga esulta con Barberis - Stoian e Ricci : Se il campionato fosse finito oggi, il Crotone sarebbe salvo. Siccome siamo alla prima di ritorno, questo trionfale successo nello scontro diretto col Verona, è soltanto una grande iniezione di ...

Crotone - l’allarme lanciato da Zenga : “particolare attenzione al Verona!” : “Come sempre prepariamo la partita su noi stessi, per cercare di esprimere quello che sappiamo fare”. Dopo la sosta, e dopo gli ultimi arrivi in casa rossoblu, il Crotone si prepara ad affrontare il delicatissimo scontro diretto contro il Verona. Di fronte la squadra di Zenga si trovera’ “una squadra di buonissimo livello, che gioca bene a calcio e non ha ancora perso neppure uno scontro diretto per la salvezza”. Il ...

Zenga : 'Soddisfatto dal mercato del Crotone' : A metà tra mercato e campionato,Walter Zenga prepara la delicata gara contro il Verona di domenica. 'Dovevamo alzare la qualità della squadra - dice a proposito della campagna acquisti - perché senza ...

Crotone - ufficiale l’arrivo di Benali : qualità a disposizione di Zenga : Il Crotone ha ufficializzato l’acquisto di Ahmad Benali dal Pescara con la formula del prestito con diritto di riscatto. Classe 1992, il centrocampista “e’ un calciatore inglese (nato a Manchester) naturalizzato libico, cresciuto nel Manchester City. Nel 2012 si trasferisce in Italia, al Brescia (Serie B) prima di passare al Pescara, dove ottiene da protagonista la promozione in Serie A nella stagione 2015/16. Lo scorso anno ha ...