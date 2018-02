Crisi Icardi Wanda Nara? Mauro non segue più la moglie sui social | segnali contrastanti

“Wanda e Mauro - ma che succede?”. Aria di Crisi nella coppia supervip? Sui social ecco compare un indizio a sorpresa che molti fan hanno subito notato. Cosa sta succedendo tra la bella showgirl e il suo Icardi (e le reazioni dei fan) : Di sicuro, una coppia che sa come sfruttare i social per far parlare sempre e comunque di sé. Nei momenti in cui le cose vanno alla grande e in quelli in cui, invece, il grigiore sembra essersi impossessato della quotidianità. Per Wanda Nara e Mauro Icardi le cose in questo momento, d’altronde, non vanno certo alla grandissima sportivamente parlando: l’Inter, squadra della quale l’argentino è capitano e bomber principe, ...

Icardi-Wanda Nara - aria di Crisi. Gli indizi sui social : Milano, 1 febbraio 2018 - Chiuso il calciomercato , adesso è il gossip a farla da padrone. La domanda che spopola in queste ore è una soltanto: Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati? Gli indizi ...

Inter - Moratti : "Crisi? Spalletti trovi soluzioni. Icardi già così fa più di tutti" : Massimo Moratti torna a parlare di Inter e commenta così il momento difficile che sta attraversando la squadra: " Spalletti vuole rinforzi? Sì ma poi l'allenatore deve lavorare con quello che ha e ...

Icardi sui social : "Dire addio vuol dire crescere". Tifosi nel panico - Crisi con Wanda o lascia l'Inter? : I Tifosi dell'Inter sui social sono andati nel panico dopo gli ultimi due post di Mauro Icardi, capitano nerazzurro. Non bastasse infatti il periodo nero della squadra di Spalletti, che non vince...

LIVE Fiorentina-Inter - anticipo 20a giornata Serie A 2018 in DIRETTA : viola per il colpo - neroazzurri e Icardi per uscire dalla Crisi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Fiorentina-Inter, anticipo della 20a giornata di Serie A. All’andata i nerazzurri prevalsero con il netto risultato di 3-0, grazie ad una doppietta di Icardi e ad un gol nel finale di Perisic. Ora però la situazione delle due squadre è profondamente diversa. Infatti l’Inter sta vivendo un momento di grande crisi e la vittoria manca ormai da un mese. Dall’altra parte i viola hanno invece ...

Fiorentina - Pioli : "L'Inter non è in Crisi e Icardi è un animale d'area" : Affronta il suo passato ed è pronto a fare uno scherzetto all'Inter. Stefano Pioli ha una Fiorentina molto diversa rispetto a quella che venne strapazzata a San Siro alla prima giornata di campionato, ...