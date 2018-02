: CR7, una casa da sogno a Madrid: palestra, mega giardino e campo da calcio - FinancialSs : CR7, una casa da sogno a Madrid: palestra, mega giardino e campo da calcio - EnzoRusciano : CR7, una casa da sogno a Madrid: palestra, mega giardino e campo da calcio - Comunicarsi : CR7, una casa da sogno a Madrid: palestra, mega giardino e campo da calcio - PanzerUberAlles : @claudiomolino @DavideM9I che poi rega' a fare le offerte come fa lui... beh anche io potrei faxare a florentino un… - SimoneAvsim : RT @GliAmiciDiMario: A gennaio abbiamo giocato 6 partite vincendone 3, con una sola sconfitta. Ma soprattutto abbiamo segnato tanti gol, al… -

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Cristiano Ronaldo è certamente uno dei giocatori più apprezzati del mondo, non solo per il suo indubbio talento, ma anche per l’attenzione che è sempre in grado di riversare su di sé per la sua vita fuori dal. Il portoghese non ha quindi deciso di badare a spese per la suain cui … L'articolo CR7, unadadaè stato realizzato dae Finanza -e finanza: notizie e analisi sul business del