Corvino | La Fiorentina non si è indebolita

Corvino - Fiorentina non si è indebolita : ANSA, - FIRENZE, 1 FEB - "Non credo che ci siamo indeboliti con questo mercato di gennaio, e comunque la priorità già dall'estate scorsa era quella di ripianare 38 milioni di euro di passivo e ...

Fiorentina - Corvino shock : “non ci sono le condizioni per lavorare” : Bruttissima sconfitta per la Fiorentina nella gara di campionato contro il Verona, contestazione dei tifosi alla fine della partita. Dichiarazioni preoccupanti da parte di Corvino: “avete visto quella che non è la solita Fiorentina. Una squadra che di solito è sempre uscita dal campo con la maglia sudata e che ha sempre dato il massimo. Oggi dobbiamo prendere atto e chiedere scusa, a nome di tutti i ragazzi, a tutti i tifosi della ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino svela tutto : dal rinnovo di Badelj a Soucek - poi il futuro di Chiesa : Calciomercato Fiorentina – Pantaleo Corvino, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di ‘Sportitalia’, facendo un punto sul mercato dei viola: “Il mercato di gennaio è sempre molto avaro, non concede molto e bisogna stare solo attenti a quelle opportunità che possano migliorare l’organico. Non è facile, non perché non saremo migliorabili, ma perché è un mercato che non sta dando segnali in questo ...

Fiorentina - Corvino : 'Offriamo il rinnovo a Badelj - se parte va alla Roma. Non dobbiamo cedere - infatti Chiesa...' : Il Direttore Sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport : 'Badelj? Io e il mio d.s. Carlo Freitas, bravissimo, abbiamo un ottimo rapporto con lui e gli proporremo il rinnovo, ma se partirà per me andrà alla Roma. Occhio però. Ormai non abbiamo più ...

Fiorentina - due nomi per l’esterno : Corvino accelera : Nuova idea di mercato per la Fiorentina. Viste le prestazioni deludenti di Saponara ed Eysseric, il club viola è alla ricerca di un trequartista/esterno e per questo avrebbe chiesto al Chelsea Charly Musonda. La formula che Corvino ha in mente è quella del prestito con diritto di riscatto. Ora la passa passa al club inglese che dovrà decidere se accettare la proposta dei gigliati. Il sogno per il club Viola è Politano del Sassuolo, ma ...

Calciomercato - summit tra Fiorentina e Milan dopo il match : la richiesta di Corvino : Calciomercato Fiorentina – Il lunch match della 19^ giornata di Serie A, l’ultima del 2017, vedrà sfidarsi Fiorentina e Milan. La sfida del ‘Franchi’ consentirà alle due dirigenze di parlare anche di mercato con un summit in programma subito dopo la gara. In particolare il dg viola, Pantaleo Corvino, farà un ulteriore sondaggio per Luca Antonelli. L’esterno ex Genoa sta trovando poco spazio in rossonero e potrebbe ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino bussa in casa Spal : il nome sul taccuino dei viola : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce dall’eliminazione dai quarti di Coppa Italia. I viola si sono arresi alla Lazio che ha superato il turno grazie ad un goal di Senad Lulic. Ora i gigliati dovranno concentrarsi solo sul campionato cercando di raggiungere un posto in Europa per la prossima stagione. Per fare questo, il dg Corvino sarebbe già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Gennaio è alle porte ...

Fiorentina : Corvino - Lavoro per il futuro : FIRENZE,19 DIC - "Veniamo da sei risultati utili di fila, speriamo da qui alla sosta di conquistarne altri e regalare così un sorriso ai nostri tifosi per queste feste". Pantaleo Corvino si è ...

Corvino risponde ai tifosi e rivendica gli investimenti della Fiorentina : “50 milioni spesi in estate! E su Simeone…” : “Speriamo di regalare un sorriso ai nostri tifosi per Natale. Veniamo da sei risultati utili positivi, speriamo che le quattro partite che ci porteranno alla sosta del campionato possano essere quattro partite con importanti prestazioni e con risultati importanti”. Lo ha detto il direttore generale dell’area tecnica viola, Pantaleo Corvino, che questa mattina ha indossato il vestito da Babbo Natale per portare ...

Fiorentina - Corvino blocca Simeone : “Cifre importanti - resta qui” : Fiorentina, Corvino blocca Simeone: “Cifre importanti, resta qui” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina, Corvino blocca Simeone – C’è ancora tanto rammarico in casa Fiorentina per l’occsaione persa nell’ultimo turno di campionato: i viola sono stati fermati sullo 0-0 dal Genoa, perdendo così la possibiità di portare ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino lancia l’ultimatum a Badelj : rinnovo o addio a gennaio! : Calciomercato Fiorentina – In casa Fiorentina continua a tenere banco la situazione relativa al futuro di Milan Badelj. Il centrocampista croato è in scadenza di contratto e per ora non ci sono segnali di rinnovo. Il direttore generale dei viola, Pantaleo Corvino, presenterà al giocatore e al suo entourage un ultima proposta di prolungamento per provare a convincere il giocatore di restare a Firenze anche oltre la prossima estate. In caso ...

Fiorentina - senti Benassi - suggerisce un acquisto a Corvino e poi svela : “ecco il compagno che mi ha stupito” : “Sicuramente la partita con la Lazio e’ stata la svolta perche’ ci ha dato piu’ consapevolezza e ci ha fatto capire che con grande sacrificio e grande voglia di ottenere i risultati, la squadra c’e’. Questo lo hanno dimostrato anche le partite successive e cercheremo di dimostrarlo ancora”. Lo ha detto il centrocampista viola, Marco Benassi, parlando con i giornalisti a margine della cena dell’Ussi ...

Veretout - alla scoperta del talento della Fiorentina. E Corvino non le manda a dire… : Protagonista nella sfida di Coppa Italia, il talento della Fiorentina Veretout continua a incantare. E Corvino lancia una frecciata niente male LaPresse/Jennifer Lorenzini "Quando ho acquistato ...