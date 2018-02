“Correte | correte!” Choc e momenti di terrore nella metro di Roma È successo in una

: Ridere fa bene alla salute... figuratevi che dopo il film mi è sparita pure la sciatica ????CORRETE CORRETE al cinem… - mariabolignano : Ridere fa bene alla salute... figuratevi che dopo il film mi è sparita pure la sciatica ????CORRETE CORRETE al cinem… - mariabolignano : Ridere fa bene alla salute... figuratevi che dopo il film mi è sparita pure la sciatica ????CORRETE CORRETE al... - Mari19660 : @NapoliCalcioNET Comandante, non lasciatevi influenzare. Spegnete radio e televisione, leggete Topolino, non fissat… -

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Tragedia stamani astazione Barberini della. Un militare si è suicidato con un colpo di pistola alla testa dopo essersi chiuso in bagno. A quanto si apprende l’uomo, un caporalmaggiore del reggimento dei Bersaglieri era in servizio con un collega, intento a vigilare sul flusso di utenti in entrata e in uscita dai tornelli della linea A dellanell’ambito dell’operazione ‘Strade Sicure’ per la prevenzione della criminalità e del terrorismo.A un certo punto ha lasciato il collega e si è recato nel bagno riservato al personale dellae quindi anche a chi presta servizio di vigilanza. Pochi secondi e si è udito il rumore di una detonazione. Immediato l’intervento dell’altro militare e del personale di stazione ma una volta entratitoilette ormai non c’era più nulla da fare per il soldato che si era ucciso con ...