C'erano gli abiti della ragazza uccisa, sporchi di sangue, in casa del nigeriano fermato a Macerata per l'di Pamela Mastropietro. Ildella 18enne, scomparsa da una comunità,era stato trovato in 2nelle campagne di Pollenza (MC) e l'uomo era stato ripreso con lei fuori da una farmacia,poco prima della scomparsa Fermato e ascoltato a lungo, ora è accusato dell'. In casa sua anche lo scontrino della farmacia, dove la giovane ha comprato una siringa.(Di giovedì 1 febbraio 2018)