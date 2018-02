Coppa Italia | Milan-Lazio 0-0 nella semifinale d’andata

Coppa Davis - Daniel-Fognini apre la sfida tra Giappone e Italia : Saranno Fabio Fognini e Taro Daniel ad aprire nella notte Italiana , il via alle 4 - live su SuperTennis , la sfida di Coppa Davis tra il Giappone e l' Italia , valida per il primo turno del World ...

Coppa Italia - Lazio in finale a 1 - 65 : TORINO - A San Siro, nella semifinale d'andata di Coppa Italia, poche emozioni e zero gol. Milan e Lazio chiudono infatti sullo 0-0, risultato che almeno in quota lancia i biancocelesti nelle ...

PAGELLE / Milan Lazio (0-0) : i voti della partita. Bonucci cresce (Coppa Italia - andata semifinale) : PAGELLE Milan Lazio: i voti della partita, semifinale di andata di Coppa Italia. Nulla di fatto a San Siro: reti bianche pur con tante emozioni, il verdetto è rimandato alla sfida di ritorno(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 12:09:00 GMT)

Ascolti TV | Mercoledì 31 gennaio 2018. Coppa Italia 20.4% - 90 Special cala ancora (9%). Su Rai2 Maldamore 12.2% : 90 Special: Mara Venier e Cristiano Malgioglio Su Rai1 Milan – Lazio di Coppa Italia ha conquistato 5.392.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 il nuovo appuntamento con Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.767.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Maldamore ha interessato 3.142.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Italia 1 la terza puntata di 90 Special ha intrattenuto 1.563.000 spettatori con il 9% ...

Video / Milan Lazio (0-0) : highlights. Le scuse di Cutrone a Inzaghi (Coppa Italia - semifinale) : Video Milan Lazio (risultato finale 0-0): gli highlights della partita di San Siro. La semifinale di andata finisce 0-0: tra un mese il ritorno all'Olimpico, biancocelesti ora favoriti?(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 10:22:00 GMT)

Coppa Italia - Milan-Lazio finisce 0-0. Gattuso : 'Brutto primo tempo' : Roma, 1 feb. , askanews, finisce 0-0 la gara d'andata della seconda semifinale di Coppa Italia tra Milan e Lazio. Dopo un primo tempo con poche azioni pericolose, il secondo ha regalato più emozioni ...

Coppa Davis 2018 - Giappone Italia : programma - orari e tv della prima giornata (venerdì 2 febbraio). Come vedere i match in Diretta Streaming : Venerdì 2 febbraio avrà inizio sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate, il confronto tra Giappone ed Italia, valido per il primo turno del World Group 2018 di Coppa Davis 2018. Ad aprire il programma degli incontri sarà Fabio Fognini che sfiderà il n.2 nipponico Taro Daniel mentre a seguire Andreas Seppi affronterà Yuichi Sugita, il giocatore più forte della compagine del Sol Levante vista ...

Milan-Lazio 0-0 : l'andata della semifinale di Coppa Italia finisce 0-0 Video : Allo stadio San Siro si gioca #Milan-Lazio. Arbitra il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Quella di stasera è la seconda semifinale di andata di #Coppa Italia. #Milan e Lazio si sono sfidate giusto 3 giorni fa in campionato, e ad aver la meglio è stata la squadra di Ringhio Gattuso, che ha liquidato la Lazio di Simone Inzaghi con un 2-1 non senza polemiche per un presunto gol di braccio di Patrick Cutrone. Patrick Cutrone, ...

Coppa Italia : Milan-Lazio 0-0 : ANSA, - ROMA, 31 GEN - Nessun gol, e nessuna polemica, nella sfida bis tra Milan e Lazio a San Siro, questa volta valida per l'andata di semifinale di Coppa Italia. Contrariamente alla prova di ...