Coppa del Re | al Barca la 1 a semifinale

Coppa del Re - Barcellona-Valencia 1-0 : Suarez decide l'andata : BARCELLONA , Spagna, - Un gol di Luis Suarez al 67' decide l'andata della semifinale di Coppa del Re , 1-0, tra Barcellona e Valencia al Camp Nou , ritorno l'8 febbraio al Mestalla, . Coutinho e Zaza ...

Ginnastica - American Cup 2018 – Tutte le partecipanti : spicca Morgan Hurd! La Campionessa del Mondo riparte dalla Coppa del Mondo : La stagione della grande Ginnastica artistica incomincerà sabato 3 marzo con la American Cup 2018, prima tappa della Coppa del Mondo all-around. La grande classica d’oltreoceano, uno degli eventi più importanti dell’anno, si disputerà a Chicago (USA) e prevede la partecipazione di nove atlete: una ginnasta per ogni Nazione tra quelle che hanno disputato la Finale a squadre alle Olimpiadi di Rio 2016 a cui si aggiunge una wild card ...

Coppa Davis 2018 - l’ultima chance per l’attuale generazione dell’Italia. Andreas Seppi e Paolo Lorenzi verso il finale di carriera - da dietro spingono i giovani : Domani finalmente si comincia. A Morioka (Giappone), capitale della prefettura di Iwate, prenderà il via la sfida del primo turno di Coppa Davis 2018 tra Giappone ed Italia. Un match importante per gli azzurri, motivati a centrare il bersaglio grosso al cospetto di un avversario che, privo di Kei Nishikori, non sembrerebbe essere irresistibile. Una tre giorni fondamentale per alcuni dei nostri giocatori come Andreas Seppi e Paolo Lorenzi. ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : la storia e la tradizione del Trofeo Luxardo. A Padova gli sciabolatori azzurri a caccia del podio : Torna la grande Scherma in Italia e lo fa con la 61esima edizione del Trofeo Luxardo a Padova. Un appuntamento storico della Coppa del Mondo e che vedrà in pedana tutti i migliori sciabolatori del Mondo. In totale sono 212 gli atleti in gara e c’è grande attesa soprattutto per gli azzurri che andranno alla caccia del podio sia nell’individuale di sabato sia nella prova a squadre di domenica. L’ultima vittoria italiana al ...

Pagelle / Milan Lazio (0-0) : i voti della partita. Male il centrocampo rossonero (Coppa Italia - semifinale) : Pagelle Milan Lazio: i voti della partita, semifinale di andata di Coppa Italia. Nulla di fatto a San Siro: reti bianche pur con tante emozioni, il verdetto è rimandato alla sfida di ritorno(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 15:04:00 GMT)

Scherma - Coppa del Mondo Algeri 2018 : le fiorettiste azzurre vogliono spezzare il tabù vittoria : La Coppa del Mondo di fioretto femminile questo fine settimana farà tappa ad Algeri. L’obiettivo delle azzurre sarà quello di spezzare il tabù vittoria, che non è ancora arrivata in questa stagione a livello individuale e manca addirittura dal maggio 2017, quando a Shanghai trionfò Martina Batini. Per ritrovare il primo gradino del podio l’Italia punterà su Alice Volpi e Camilla Mancini. La senese cercherà di riscattare subito la brutta ...

Coppa Davis 2018 - Giappone Italia : programma - orari e tv della prima giornata (venerdì 2 febbraio). Come vedere i match in Diretta Streaming : Venerdì 2 febbraio avrà inizio sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate, il confronto tra Giappone ed Italia, valido per il primo turno del World Group 2018 di Coppa Davis 2018. Ad aprire il programma degli incontri sarà Fabio Fognini che sfiderà il n.2 nipponico Taro Daniel mentre a seguire Andreas Seppi affronterà Yuichi Sugita, il giocatore più forte della compagine del Sol Levante vista ...

Milan-Lazio 0-0 : l'andata della semifinale di Coppa Italia finisce 0-0 Video : Allo stadio San Siro si gioca #Milan-Lazio. Arbitra il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Quella di stasera è la seconda semifinale di andata di #Coppa Italia. #Milan e Lazio si sono sfidate giusto 3 giorni fa in campionato, e ad aver la meglio è stata la squadra di Ringhio Gattuso, che ha liquidato la Lazio di Simone Inzaghi con un 2-1 non senza polemiche per un presunto gol di braccio di Patrick Cutrone. Patrick Cutrone, ...

Coppa Italia - Milan-Lazio 0-0 : si deciderà tutto nel ritorno dell'Olimpico : Il primo atto della semifinale di Coppa Italia finisce senza gol e lasciando a maggior ragione aperti i conti per il ritorno, il 28 febbraio. Nessun gol, un'occasione clamorosa mancata da Calhanoglu e ...

