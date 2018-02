Contrordine | gli Omega-3 non hanno alcuna azione protettiva per il cuore | lo dice la

Berlusconi massacra “la setta” : “M5s? Quelli del ‘Contrordine’ - dei diktat di un vecchio comico e del figlio del suo socio defunto” : “Cinque colpi di stato hanno massacrato la nostra democrazia fino ad arrivare a somministrarci quattro presidenti del consiglio e quattro governi che non avevamo scelto e adesso addirittura a dare la possibilità al nostro paese di vedere al governo un movimento, il Movimento 5 Stelle che non è assolutamente un movimento democratico, è piuttosto una setta”. Così Silvio Berlusconi durante il suo intervento dal palco del Movimento ...