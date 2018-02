Concorso docenti 2018 | bando in ritardo e parte il ricorso | ecco perché

Transitorio - Concorso riservato ai docenti abilitati : informativa al MIUR : “Il MIUR ha convocato le organizzazioni sindacali per una informativa sul bando di concorso riservato per i docenti abilitati e specializzati per il sostegno, per giovedì 1 febbraio 2018. I candidati potranno presentare domanda in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per i quali posseggono i requisiti.” concorso riservato […] L'articolo Transitorio, concorso riservato ai docenti abilitati: ...

Concorso docenti 2018 - ecco i problemi del bando : Quest’anno si svolgerà il Concorso per il reclutamento degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Facendo seguito al decreto legislativo 59/2017, il Concorso è articolato in tre bandi (di cui il primo sarà pubblicato a giorni) a seconda dei titoli e dell’esperienza dei docenti, e arriva al termine di un decennio difficile per i precari, fatto di sigle che si rincorrono, graduatorie diverse, tempi morti ed errori di ...

Prove Concorso scuola - docenti con 36 mesi di servizio svantaggiati Video : Sono ancora molto poche le informazioni in materia delle Prove concorsuali per i docenti abilitati e con 36 mesi di servizio - o tre anni -, ma sembra che proprio gli 'insegnanti storici' o 'i supplenti brevi' saranno quelli maggiormente penalizzati non solo nello svolgimento degli esami del concorso a cattedra, ma sopratutto nel percorso successo del fit, sia a livello economico che nel numero dei posti da ricoprire per le determinate classi di ...

Concorso docenti abilitati 2018 : a breve la pubblicazione del bando : Ci si avvicina sempre di più alla pubblicazione ufficiale del bando per il Concorso 2018 dei docenti abilitati. È di questi giorni la notizia della restituzione alla Corte dei Conti del decreto sul bando del suddetto Concorso. Le categorie di docenti esclusi Come era già prevedibile dalle anticipazioni passate, diverse saranno le categorie escluse dal […] L'articolo Concorso docenti abilitati 2018: a breve la pubblicazione del bando ...

Concorso docenti 2018 : la Corte ufficializza il decreto - bando entro 38 giorni Video : Ci sono news importanti in merito al #Concorso docenti 2018, ed in particolare a quello riservato ai docenti gia' abilitati. Difatti solo poche settimane fa la Ministra Fedeli aveva annunciato che tutti e tre i concorsi della #Scuola che si terranno nel 2018, sarebbero stati anticipati. Stiamo parlando in primis del Concorso per docenti abilitati, ma anche di quello per gli insegnati aventi 36 mesi di servizio e per i non abilitati con i 24 CFU ...

Concorso docenti 2018 : boom di adesioni per i non abilitati - ecco perché Video : Il 2018 è cominciato da poco e ben presto gli aspiranti docenti, abilitati e non, potranno sostenere il tanto atteso Concorso per diventare di ruolo. Come sappiamo, eliminato il Tfa Tirocinio Formativo Attivo è stato predisposto dal Miur un nuovo percorso di formazione per i docenti, della durata di tre anni, il cosiddetto FIT. Non tutti, però, con la solo alla laurea hanno diritto ad accedere a questo percorso, ed in particolare gli aspiranti ...

Transitorio - Concorso docenti non abilitati : requisiti - servizio e tempistiche : Il DL n. 59/2017 prevede una fase transitoria, che a sua volta include un concorso riservato ai docenti non abilitati che hanno alle spalle 3 anni di servizio. Il concorso includerà una prova scritta e una orale. Se superate, si viene ammessi al FIT, svolgendo il primo e il terzo anno. Dopo il FIT, si […] L'articolo Transitorio, concorso docenti non abilitati: requisiti, servizio e tempistiche proviene da Scuolainforma.

Concorso docenti 2018 : non abilitati - quando la data delle prove Video : Il 2018 sara' l’anno dei concorsi per i docenti della #Scuola secondaria, non solo precari. Infatti, diversamente da quanto era stato disposto all’inizio, anche i docenti di ruolo potranno aderire al bando. Ovviamente stiamo parlando di quel bando che interessa gli insegnanti gia' in possesso dell’abilitazioni, i quali dovranno svolgere prove non selettive. Il percorso sembra essere più duro e complicato per i docenti precari di terza fascia, e ...

Firmato il decreto del bando di Concorso per i docenti abilitati : Il decreto con le modalità di svolgimento del prossimo concorso per i docenti abilitati della scuola secondaria è stato Firmato nella giornata di ieri dalla ministra dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli. La notizia della firma campeggia in prima pagina sul sito istituzionale del Miur dove viene spiegato l’iter che porterà all’emanazione definitiva del […] L'articolo Firmato il decreto del ...

Ultime Concorso scuola 2017/2018 : in arrivo bando docenti abilitati e sostegno Video : Sono in arrivo i bandi di concorso nella #scuola per i docenti abilitati. Secondo quanto scrive nell'edizione odierna Italia Oggi, infatti, il ministero dell'Istruzione è in procinto di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale il regolamento che costituira' la condizione preliminare di tutti i bandi di concorso nella scuola in previsione per il 2018. Ulteriore novita' è costituita dall'ambito territoriale dei nuovi bandi di concorso per i docenti: ...

Ultime Concorso scuola 2018 : novità Consulta - docenti ruolo possono partecipare Video : I docenti di ruolo potranno partecipare al concorso nella scuola del 2018 e ai prossimi concorsi di reclutamento degli #insegnanti. Lo ha stabilito ieri la Corte Costituzionale sottolineando, pertanto, che i docenti non solo potranno partecipare al prossimo concorso il cui bando è atteso per i primi mesi del nuovo anno, ma anche alle successive selezioni concorsuali. Viene bocciata, almeno parzialmente, la riforma della Buona scuola di Renzi. La ...