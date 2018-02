Come usare Animoji su Android

Novità emoticon WhatsApp nell’aggiornamento 2.18.20 : Come usare risposte private e tasto menzione in gruppi : WhatsApp continua ad aggiornarsi e introduce Novità per gli emoticon ma cambiano e vengono introdotte pure nuove funzioni per le risposte private e le menzioni in gruppo. Ci riferiamo, in questo momento, alla sola versione per iOS e dunque iPhone per l'applicazione di messaggistica, in particolare l'update 2.18.20. Vediamo nel dettaglio quali sono tutte le Novità introdotte dagli sviluppatori. Con l'ultimo rilascio, WhatsApp non ha introdotto ...