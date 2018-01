City vince e allunga su United battuto

Guardiola vince con lo straniero - è il City la squadra più estera : ROMA - Il prodotto estero, spesso ad alto costo, per vincere la Premier League e sfidare le grandi d'Europa per la Champions League. Il Manchester City di Pep Guardiola è il club tra i top cinque ...

Premier League - poker del Chelsea. Il City torna a vincere : TORINO - Il solito Martial , pescato da Lukaku, porta tre punti al Manchester United che si riprende il secondo posto solitario. I Red Devils di Mourinho, ora a -9 dal City, violano così il Turf Moor ...

FA Cup - Manchester City; Guardiola : ”Vincere tutto? Servirebbero 32 giocatori” : Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Fa Cup con il Burnley. “Vincere tutto? Se più in là saremo ancora in corsa su tutti i fronti, ne riparleremo. Ma domani è il nostro esordio in FA Cup e al momento pensare di vincere 4 trofei è irrealistico perché Servirebbero 32 giocatori”. Pep Guardiola, per ora non ci pensa alla possibilità di centrare il ...

Il City torna a vincere : Il City torna a vincere, il Tottenham sorride e non fa certo stare tranquilla la Juve in ottica europea. All'Etihad Stadium il Manchester di Guardiola supera 3-1 il Watford e si porta a 62 punti, a +...

Premier League : il Manchester City cala il tris - vince anche il Tottenham : Dopo le vittorie ieri di Manchester United e Liverpool, la 22^ giornata di Premier League è proseguita oggi con altre quattro sfide. Torna al successo il Manchester City dopo il pareggio con il Crystal Palace. La squadra di Guardiola supera per 3-1 il Watford grazie ai goal di Sterling e Aguero e all’autogoal di Kabasele. vince anche il Tottenham in trasferta, battuto 2-0 lo Swansea con le reti di Llorente e Alli. Premier League, i ...

Inghilterra - il Crystal Palace ferma la striscia vincente del Man City : LONDRA - La striscia di 18 successi in Premier League del Manchester City si interrompe nella maniera meno attesa. I ragazzi di Pep Guardiola vengono fermati sullo 0-0 dal Crystal Palace e la notizia ...

Premier League - Boxing Day 2017 – Tutti i risultati : vince il Chelsea di Conte - pareggio in rimonta dello United. Stasera il City : Come da tradizione la Premier League è scesa in campo a Santo Stefano per il Boxing Day: Tutti in campo dopo Natale per il turno di campionato, spettacolo assicurato dopo le abbuffate a tavola e incroci interessanti che hanno regalato un vero e proprio show al grande pubblico. In programma la 20^ giornata. Pomeriggio caratterizzato da ben sei partite in Contemporanea anticipate dalla vittoria del Tottenham sul Southampton (5-2 con tripletta di ...

Il City vuole blindare Guardiola : 25 milioni per convincerlo : ... dai 16 milioni a 22 milioni di sterline l'anno (circa 25 milioni nel controvalore in euro), facendolo diventare l'allenatore più pagato al mondo. MOURINHO, FRECCIATA AL City Tags: Manchester City , ...

Premier League - David Silva show : il City cala il poker. Il Tottenham vince 2-0 : Tottenham-Brighton 2-0, cronaca statistiche e tabellino West Ham-Arsenal 0-0, cronaca statistiche e tabellino Liverpool-West Bromwich 0-0, cronaca statistiche e tabellino Newcastle-Everton 0-1, ...

Champions - sms di Guardiola a Sarri : «Il mio City giocherà per vincere» : Nervi tesi per stasera: la posta in palio è alta, il Napoli si gioca il proseguo in Champions. La squadra di Sarri tenterà di battere gli olandesi per guadagnare tre punti...

Napoli - vincere in Olanda e tifare City : l’Italia aspetta la 3a squadra agli ottavi di finale : Napoli, vincere in Olanda e tifare City: l’Italia aspetta la 3a squadra agli ottavi di finale Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, vincere IN Olanda- vincere e tifare a gran voce Guardiola. Il destino del Napoli passa dall’Olanda all’Ucraina. Anzitutto, come primo tassello, gli uomini di Sarri dovranno cercare di battere il Feyenoord, e ...

Il City vince in extremis - tre punti anche per il Chelsea. Conte espulso : Nessuno scossone alla classifica di Premier League dopo il turno infrasettimanale, 14/o della stagione. Con una rete di Sterling al 6' di recupero, il Manchester City ha centrato la 13/a vittoria, ...

Il City vince in extremis - tre punti anche per il Chelsea. Conte espulso : Nessuno scossone alla classifica di Premier League dopo il turno infrasettimanale, 14/o della stagione. Con una rete di Sterling al 6' di recupero, il Manchester City ha centrato la 13/a vittoria, ...

Premier - Conte espulso ma vincente. Il City passa al 96' - risorge Rooney : Un fantastico destro a giro di Sterling al 96' fa proseguire la striscia vincente del Manchester City: l'inglese, nella 14ª giornata di Premier League, regala a Guardiola il 2-1 sul Southampton e la ...