Ciclismo | Nairo Quintana pronto per l’esordio stagionale! Attesa per il debutto in

(Di giovedì 1 febbraio 2018)per il suostagionale. Il colombiano farà il proprio esordio alla Colombia Oro y Paz, piccola corsa a tappe che si svolgerà nel suo Paese natale. A comunicarlo è stata la Movistar che ha così annunciato la presenza del suo capitano nella nuova competizione in programma dal 6 all'11 febbraio. Ad affiancare il vincitore della Vuelta di Spagna e del Giro d'Italia saranno il fratello Dayer e Winner Ananacodona ma anche Antonio Pedrero, Victor de la Parte e Richard Carapaz. Dopo il deludente 2017, in cui il sogno della doppietta Giro-Tour è ben presto sfumato,quest'anno punterà tutto sulla Grand Boucle e sul durissimo Mondiale di Innsbruck: vedremo subito quale sarà la sua condizione fisica e come si comporterà su un terreno impervio e impegnativo sotto il profilo altimetrico.