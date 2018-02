: Ciclismo, Armstrong verso la riconciliazione con la famiglia Pantani - GranFondoITA : Ciclismo, Armstrong verso la riconciliazione con la famiglia Pantani - annamasera : RT @FuturaTorino: La carriera da corridore-artista più che da predestinato, il #doping e l'amicizia. Italo #Zilioli racconta la passione di… - FuturaTorino : La carriera da corridore-artista più che da predestinato, il #doping e l'amicizia. Italo #Zilioli racconta la passi… - CiclistaPelato : Sono d'accordo con Lappartient al 100% personaggi come Armstrong hanno fatto e continuano a fare male al Ciclismo… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Quello tra #Marcoe #Lanceè stato un rapporto difficile, caratterizzato da una forte rivalita' sportiva e non, soprattutto per via della forte personalita' dei due. Dopo il Tour de France 2000, nel quale il Pirata battè in ben due occasioni l'ex corridore texano, i due non ebbero più modo di parlarsi, se non per lanciarsi qualche frecciatina a mezzo stampa. Oggi, a distanza di 14 anni dalla tragica scomparsa diVIDEO,potrebbe riconciliarsi con ladell'indimenticato ciclista romagnolo.presente alla Gran Fondo dedicata al Pirata? Sono moltissimi i corridori del passato che sono stati invitati alla Gran Fondo2018. In occasione del ventesimo anniversario dalla storica doppietta Giro d'Italia - Tour de France, mamma Tonina è fermamente intenzionata a fare le cose in grande. Secondo quanto riportato da ...