Chiara Ferragni | lo shopping pre-parto da 10 mila euro

Chiara Ferragni incinta - shopping pre-parto da 10mila euro : cosa ha comprato : Mancano ormai pochi mesi alla nascita del primo figlio della fashion blogger Chiara Ferragni e del rapper Fedez, che la futura mamma sposerà la prossima estate. Chiara, poco prima di...

Fedez/ Playlist per Leone : Chiara Ferragni saluta il papà Marco : Fedez fa ascoltare al piccolo Leone nella pancia di Chiara Ferragni le sue canzoni. Il bambino sussulta ascoltando "Vorrei ma non posto", canzone galeotta per la coppia.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:22:00 GMT)

Fabio Rovazzi difende Fedez e Chiara Ferragni da Silvia Toffanin : Silvia Toffanin ospita Rovazzi: le parole del cantante su Fedez e Chiara Durante l’intervista di Fabio Rovazzi avvenuta oggi a Verissimo, Silvia Toffanin ha chiesto al suo ospite che cosa pensasse di Fedez e Chiara Ferragni, soprattutto sul fatto che condividessero tutto della loro vita. Fabio ha infatti ammesso che benchè si consideri un ragazzo molto social, non posta proprio tutto della sua vita come invece fanno i suoi amici. Silvia ...

Chiara e Valentina Ferragni - sorelle blogger a Parigi : Tra pochi mesi sarà mamma per la prima volta, ma non è certo una scusa per rinunciare alla vita di sempre. Poteva Chiara Ferragni perdere l’haute couture che sfila a Parigi? Assolutamente no. Tutto come da copione, tra sfilate, party esclusivi e servizi fotografici. Al suo fianco, questa volta, c’è la sorella minore Valentina, 25 anni compiuti da poco e un sogno: seguire le orme di The Blonde Salad. Alla piccola di casa non serve un ...

Chiara Ferragni : «Diventare genitori la sfida più grande» : Mentre la pancia cresce, Chiara Ferragni, 30 anni e 11 milioni di followers, sulle Instagram stories ha raccontato ai suoi fan come vede il suo futuro. Rispondendo alle loro domande, Chiara ha parlato dell’incontro con Fedez, della gravidanza, di come ha scelto il nome di suo figlio e di molto altro. Un’intervista a cuore aperto in cui non si è risparmiata. La gravidanza «Io e Fede abbiamo cominciato a pensare a un bambino a giugno e ...

Fedez e Chiara Ferragni fanno il tifo per Rovazzi : L’anteprima milanese de Il Vegetale, primo film di Fabio Rovazzi, è stata una bella reunion di amici, tra risate e stories da condividere via social, anche prendendo un po’ in giro il neo attore, che, a detta di Fedez, era molto agitato per il debutto sullo schermo. Il rapper e la fidanzata Chiara Ferragni, ovviamente sono stati tra i primi ad arrivare al cinema Odeon, dove si è tenuto l’evento. Un paio di scatti social prima ...

L'ex di Chiara Ferragni si è sposato con la sua fidanzata a Malibù - la cerimonia semplice e romantica : Chiara Ferragni e Fedez continuano a vivere la loro storia d'amore, con la cresita del pancino di lei e i preparativi per le nozze. Non ha però perso tempo nemmeno L'ex fidanzato di...

E Fedez bacia il pancione di Chiara Ferragni. La foto più bella della gravidanza : Il pancione c’è. Chiara Ferragni, 30 anni e 11 milioni di follower, è felice. E Fedez, futuro papà, le dà un bacio sul ventre. La foto più bella dell’attesa della fashion blogger e del rapper è questa. I due sono tornati a Milano, qualche giorno di relax per lui, le sfilate maschili della fashion week per lei. Presto sarà di nuovo il tempo di fare i bagagli per Los Angeles, dove Leo (che sta per Leone) verrà al mondo a inizio aprile. ...