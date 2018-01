Caso Schwazer | Colonia consegnerà le urine il 7 febbraio

Atletica - doping; Caso Schwazer : condannati i medici Fidal : Lo sport che controlla se stesso non può funzionare con gli interessi in ballo. 'Bella giustizia! - commenta Donati - C'è sempre stata ostilità nei confronti di Schwazer al quale il Tribunale Nazione ...

Caso Schwazer - medici Fidal condannati : 13.36 Il tribunale di Bolzano ha condannato a due anni ciascuno i medici Fidal accusati di favoreggiamento nell'ambito di un filone del Caso doping del marciatore Alex Schwazer. Si tratta di Pierluigi Fiorella e Giuseppe Fischetto. Rita Bottiglieri, ex dirigente tecnico della Fidal, è stata condannata a nove mesi. L'accusa aveva chiesto per Fiorella un anno e dieci mesi, un anno e otto mesi per Fischetto e per la Bottiglieri l'assoluzione per ...