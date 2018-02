Caserta | studente ferisce prof con un coltello | non voleva essere interrogato

: E' un atto gravissimo... non ci sono scuse !!! Punizione esemplare !!! - BullismoDoping : E' un atto gravissimo... non ci sono scuse !!! Punizione esemplare !!! - mimmogammella2 : RT @mattinodinapoli: Prof aggredita da studente, da Fortini a Graziano un coro di solidarietà - peppealbi : RT @mattinodinapoli: Prof aggredita da studente, da Fortini a Graziano un coro di solidarietà - anjasta70 : RT @Corriere: Caserta, la professoressa vuole interrogarlo. Studente 17enne la sfregia col coltello - FazioGaetano : Caserta: la professoressa vuole interrogarlo.. lui “studente” 17enne la sfregia col coltello... mi chiedo se la... -

(Di giovedì 1 febbraio 2018) L'interrogazione va male e lo, un ragazzo di 17 anni, reagisce tirando fuori ile sfregiando al volto laessoressa. Poi, davanti ai Carabinieri si difende: mi aveva offeso: Paura e sgomento in una succursale dell'Istituto Tecnico Superiore Ettore Majorana di Santa Maria a Vico poco lontano da #. Intorno a mezzogiorno unoVIDEO di diciassette anni, residente ad Acerra, ha tirato fuori une ha ferito alla guancia sinistra laessoressa che aveva intenzione di interrogarlo. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi, sotto gli occhi increduli dei compagni e di un insegnante di sostegno che, terrorizzati, hanno avvertito i collaboratori scolastici. Secondo le prime ricostruzioni Franca Di Blasio, docente di lettere cinquantaquattrenne, avrebbe chiamato alla cattedra il ragazzo per interrogarlo e dargli, così, la possibilita' di ...