Caserta | la professoressa lo vuole interrogare e lui le sfregia il volto

(Di giovedì 1 febbraio 2018) La follia e la cieca violenza VIDEO esplodono in pochi istanti in un'aula scolastica durante l'ora di lettere. L'insegnante lo rimprovera per lo scarso rendimento scolastico, lo chiama per interrogarlo e lui, uno studente 17enne arrivato in classe inspiegabilmente armato, la accoltella. È accaduto oggi verso mezzogiorno all'Istituto tecnico commerciale Bachelet-Majorano di Santa Maria a Vico, in provincia di #. L'insegnante ferita al viso, la 54enne Franca Di Blasio, molto conosciuta sul territorio, è stata ricoverata in ospedale. Non è in pericolo di vita ma è stata sottoposta a un intervento. Doveva recuperare un'insufficienza Il fatto è accaduto nella succursale dell'istituto tecnico commerciale di via Fruggiero di Santa Maria a Vico, comune della provincia di. Secondo una prima ricostruzione del gravissimo episodio, l'insegnante di lettere Franca Di Blasio ...