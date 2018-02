Caserta - la professoressa lo vuole interrogare e lui le sfregia il volto Video : La follia e la cieca violenza [Video] esplodono in pochi istanti in un'aula scolastica durante l'ora di lettere. L'insegnante lo rimprovera per lo scarso rendimento scolastico, lo chiama per interrogarlo e lui, uno studente 17enne arrivato in classe inspiegabilmente armato, la accoltella. È accaduto oggi verso mezzogiorno all'Istituto tecnico commerciale Bachelet-Majorano di Santa Maria a Vico, in provincia di #Caserta. L'insegnante ferita al ...

Caserta - la professoressa lo vuole interrogare e lui le sfregia il volto : La follia e la cieca violenza esplodono in pochi istanti in un'aula scolastica durante l'ora di lettere. L'insegnante lo rimprovera per lo scarso rendimento scolastico, lo chiama per interrogarlo e lui, uno studente 17enne arrivato in classe inspiegabilmente armato, la accoltella. È accaduto oggi verso mezzogiorno all'Istituto tecnico commerciale Bachelet-Majorano di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. L'insegnante ferita al viso, la ...