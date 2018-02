Caramelle farcite di spilli | così un mitomane terrorizza una scuola

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Si fa chiamare Erostrato, nome di un celebre criminale dell'antichita'. Ama beffarsi di forze dell'ordine e magistratura a botte di citazioni classiche e riferimenti dotti, il pericolosoresponsabile di un gesto folle che ha seminato il panico e sta tenendo sotto scacco la comunita' di Cesiomaggiore in provincia di #belluno. Ha lanciato un sacchetto di #gommosedinel cortile di una #materna. In una lettera minatoria allegata annuncia d'essere pronto a colpire ancora i bambini. Si è fatto conoscere da quest'estate con vari atti vandalici. Piccoli incendi, imbrattamenti e lettere con talco spacciato per antrace. Vuole visibilita'. Chiede che gli venga dedicata una statua, solo allora smettera'. Non c'è pace nel mondo della. La cronaca di questi giorni è un elenco incessante di abusi e follie: professori che molestano allieve, a ...