Candis Cayne in Grey's Anatomy 14 per un arco narrativo su una paziente transessuale: tutti i dettagli… - OptiMagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2018) L'ingresso diin Grey's14 porterà al Grey Sloan Memorial un caso ancora mai affrontato dalla seppur preparatissima équipe medica dell'ospedale: l'attrice sarà presente per undi diversi episodi nei panni di una donnain procinto di sottoporsi a una vaginoplastica.The Hollywood Reporter parla di come l'intervento, definito dai piani alti "innovativo", è stato ispirato agli autori di Grey'sdalla storia vera di Hayley Anthony, unache ha contribuito alla messa a punto di una nuova procedura per gli interventi di ricostruzione della vagina. "L'operazione rivoluziona la creazione di una vagina e abbiamo pensato che fosse una storia molto interessante, einterpreta un personaggio ispirato a qualcosa che abbiamo letto" ha spiegato la showrunner Krista Vernoff.L'che vede protagonista la...