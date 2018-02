Calciomercato Serie A | il riepilogo degli acquisti squadra per squadra

Serie A - il pagellone del Calciomercato invernale : insufficienze record! : Il calciomercato invernale si è concluso. Tanta insoddisfazione tra i tifosi e forse anche tra gli allenatori che hanno visto sfumare occasioni ghiotte per rafforzare le rispettive squadre. Le chiacchiere l’hanno fatta da padrone, ma a dire il vero i movimenti veri e propri non sono stati numerosi. Fatto sta che come ad ogni sessione di calciomercato che si rispetti, abbiamo stilato il classico pagellone della Serie A, con i voti ai club ...

Calciomercato di gennaio - la Serie A è sempre più ‘povera’ : spesi 20 milioni contro i 470 della Premier! : Il Calciomercato di gennaio che si è appena concluso è stato uno dei più desolanti di tutti i tempi. A farla da padrone è stato lo slogan ‘trattativa saltata’: da Pastore a Verdi, passando per Politano, Cofie, Pinamonti, Ramires e chi più ne ha più ne metta. Morale della favola, la Serie A in questa campagna acquisti invernale ha speso in tutto 20 milioni di euro, ben 450 milioni in bene rispetto alla Premier Legue. Un dato che deve ...

Calciomercato Serie A : tutti i trasferimenti ufficiali della sessione invernale : 1/21 Rafinha - Twitter ufficiale Inter ...

Calciomercato Genoa - movimenti in Serie B : arriva Candela dallo Spezia - il Parma pensa a Rigoni : Calciomercato Genoa – Ultime ore frenetiche di Calciomercato. Alle 23 si chiuderà ufficialmente la campagna acquisti invernale. Il Genoa si è assicurato Daniel Bessa, battendo la concorrenza, mentre ha visto sfumare gli acquisti di Sanchez e Callegari. Intanto per il futuro il ‘Grifone’ ha chiuso per Antonio Candela, difensore classe 2000. E’ fatta per il suo passaggio dallo Spezia. Nel frattempo il Parma, come riportato ...

Calciomercato Carpi - Carletti in prestito al Prato in Serie C : Prato - Cristian Carletti , classe '96 di proprietà del Carpi , da oggi è un nuovo giocatore del Prato . Lo ha annunciato il club toscano che milita nel girone A di Serie C: dopo le 8 presenze , con 1 ...

Serie A : i 10 colpi da aspettarsi in questo ultimo giorno di Calciomercato : Quest’oggi alle ore 23 chiuderà definitivamente la sessione di calciomercato in Serie A. Le 20 squadre del massimo campionato italiano si stanno dando battaglia alla ricerca dell’ultimo guizzo di mercato per poter puntellare le rose a disposizione dei tecnici in vista del rush finale di campionato. Tanta carne al fuoco in queste ore concitate, attorno all’Hotel Melià di Milano si stanno rincorrendo voci e trattative, ma vediamo ...

Calciomercato - il futuro di Deulofeu non sarà in Serie A : è fatta con il Watford : Ed infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport , il Barcellona e il Watford avrebbero raggiunto un accordo, sulla base del prestito, per il trasferimento in Premier League del giocatore. Quest'...

Calciomercato Serie A - il Napoli stringe per Politano : Milano, 28 gennaio 2018 - Il Calciomercato si avvia alla conclusione e le compagini di Serie A cercano di concludere le ultime trattative. Il Napoli , dopo la vittoria per 3-1 sul Bologna, vuole ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : Milano, 26 gennaio 2018 - Stiamo per entrare nel weekend di campionato, ma il Calciomercato non accenna a fermarsi. La Roma sta diventando la vera protagonista di questi ultimi giorni. In attesa di ...

Serie C - Calciomercato Pisa : quasi preso un centrocampista e forse due terzini Video : L’ufficialita' non c’è ancora, ma nelle ultime trattative di #calciomercato a #Pisa si fanno dei nomi quasi sicuri per il reparto arretrato e secondo indiscrezioni da fonti autorevoli sarebbe quasi fatta per un terzino di proprieta' del Palermo attualmente in prestito al Cesena. Chi potrebbero essere i nuovi terzini del Pisa Un nuovo terzino è ciò che sta più a cuore a Michele Pazienza, costretto a cambiare spesso modulo perché ha pochi ...

Serie C - Calciomercato Pisa : quasi preso un centrocampista e forse due terzini : L’ufficialità non c’è ancora, ma nelle ultime trattative di calciomercato a Pisa si fanno dei nomi quasi sicuri per il reparto arretrato e secondo indiscrezioni da fonti autorevoli sarebbe quasi fatta per un terzino di proprietà del Palermo attualmente in prestito al Cesena. Chi potrebbero essere i nuovi terzini del Pisa Un nuovo terzino è ciò che sta più a cuore a Michele Pazienza, costretto a cambiare spesso modulo perché ha pochi calciatori ...

Calciomercato Serie C - il Lecce vicino all'affare peggiore : spaccare la piazza : La gara con il Catania è ormai il passato ed ora si pensa al Calciomercato. Il Lecce di Liverani è pronto ad investire acquistando certamente un trequartista che serve tantissimo alla manovra di gioco del mister e non solo: resta probabile anche che arrivi qualche altra pedina (un attaccante di grande stazza?). Calciomercato, il trequartista del Lecce sarà Strambelli? La piazza non lo vuole Tutte le indicazioni portano in questa direzione: il ...

Calciomercato Serie A - Rafinha è dell'Inter. Chelsea su Dzeko : Milano, 19 gennaio 2018 - Non dorme mai il Calciomercato di Serie A . L' Inter , finalmente, mette la parola fine alla trattativa per Rafinha . Il brasiliano arriva in nerazzurro in prestito con ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : colpo Inter - sorprese di Benevento e Lazio - Genoa e Atalanta si muovono : Calciomercato Serie A, LE trattative DEL giorno – L’Inter ha chiuso il colpo Rafinha. La risposta del Barcellona è arrivata nel pomeriggio mentre nelle ultime ore si sono definiti gli ultimi dettagli economici. Entro stasera è attesa l’ufficialità e il brasiliano potrebbe essere già in tribuna a San Siro in occasione di Inter-Roma. Come riportato da ‘Sky Sport’, il club nerazzurro ha prelevato l’esterno ...