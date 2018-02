Calciomercato Sassuolo | per Matri rinnovo fino al 2019

Calciomercato Inter/ News - sfuma il passaggio di Pinamonti al Sassuolo (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: sfuma il passaggio di Andrea Pinamonti al Sassuolo nonostante ci fosse l'accordo tra le due società.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 03:50:00 GMT)

Calciomercato Napoli - nuovo rilancio per Politano : super offerta al Sassuolo : Calciomercato Napoli – Il tempo stringe, la sessione invernale del Calciomercato sta per concludersi e il Napoli non è ancora riuscito a regalare a Maurizio Sarri il rinforzo offensivo che possa far rifiatare i tre titolarissimi là davanti. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, nelle ultime ore il club partenopeo ha alzato ulteriormente l’offerta per avere a Matteo Politano mettendo sul piatto ben 25 milioni di euro. ...

Calciomercato Sassuolo - colpo Pinamonti a titolo definitivo : ecco quanto incassa l’Inter : Sassuolo scatenato in queste ultime ore di Calciomercato. Il club neroverde in mattinata ha perfezionato lo scambio Babacar-Falcinelli con il primo che si è trasferito in Emilia mentre l’ex Crotone ha fatto il percorso inverso e vestirà la maglia viola. Babacar però non sarà l’unico rinforzo in attacco per Iachini. Il Sassuolo infatti ha chiuso anche per Andrea Pinamonti: trasferimento a titolo definitivo con l’Inter che ...

Calciomercato Juventus - Lirola e Tripaldelli ceduti al Sassuolo : MILANO - C'è l'accordo tra la Juventus e il Sassuolo per il trasferimento a titolo definitivo di Pol Lirola e Alessandro Tripaldelli al club di Squinzi. Si è concluso positivamente l'incontro tra l'ad ...

Calciomercato - incontro Juventus-Sassuolo : doppia trattativa per i neroverdi : Ultime ore calde di Calciomercato in casa Sassuolo, in particolar modo ha tenuto banco ll futuro di Politano, pressing continuo da parte del Napoli ma la decisione del club neroverde è stata quella di non lasciare partire il proprio gioiello. Nelle ultime ore intanto incontro tra il Sassuolo e la Juventus, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si è parlato di Pol Lirola ed Alessandro Tripaldelli. L’esterno, già al ...

POLITANO AL NAPOLI/ Calciomercato - il Sassuolo interrompe la trattativa : "Non c'è alcuna possibilità" : POLITANO al NAPOLI Calciomercato, pressing azzurro: se D’Alessandro va in Emilia è fatta. La compagine partenopea è tornata con forza sull’esterno nero-verde(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 16:57:00 GMT)

Calciomercato Napoli - l’annuncio di Carnevali su Politano : la decisione del Sassuolo : Niente da fare, Politano non sarà un nuovo calciatore del Napoli almeno secondo quanto riportato da Carnevali nelle ultime ore ai microfoni di Sky Sport: “non ci sono possibilità di vedere Matteo Politano al Napoli”. La trattative sembra definitivamente saltata a causa del Sassuolo, il motivo è che non è stato trovato un sostituto all’altezza dopo il rifiuto della Sampdoria di trattare Caprari. Il Napoli addirittura era ...

Calciomercato Inter - incontro con il Sassuolo : idea Duncan - tutti i dettagli : Calciomercato Inter – Ultimo giorno di mercato turbolento per l’Inter che sta vedendo sfumare tutti gli obiettivi. Il primo nome sul taccuino dei nerazzurri era quello di Javier Pastore ma con il passare delle ore la trattativa si è raffreddata sempre di più. Suning non ha dato il via libera per affondare il colpo. Ausilio e Sabatini hanno provato ad inserirsi anche per Donsah del Bologna, ma il centrocampista è vicinissimo al ...

Calciomercato INTER/ News - Possibile scambio Pinamonti-Duncan col Sassuolo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: possibili affari con il Sassuolo con Pinamonti in neroverde e Duncan in nerazzurro.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:51:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Politano : rilancio al Sassuolo. Farias l'alternativa : Un nome in cima alla lista dei desideri del Napoli, Matteo Politano. Continua senza soste la trattativa tra il club del presidente De Laurentiis e il Sassuolo per l'attaccante classe '93: dopo l'...

Babacar al Sassuolo / Calciomercato - la Fiorentina incassa 10 milioni di euro più Falcinelli : Babacar al Sassuolo, Calciomercato: la Fiorentina incassa 10 milioni di euro più Falcinelli. L’attaccante della Viola si trasferisce in Emilia, trovato l’accordo(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:49:00 GMT)

Calciomercato Sassuolo - da Politano al Napoli allo scambio Babacar-Falcinelli : parla Carnevali : Calciomercato Sassuolo – Sono ore caldissime in casa Sassuolo, tiene banco il Calciomercato. Diverse le trattative in piedi, da Politano al Napoli alle voci sullo scambio Babacar-Falcinelli. Proprio su quest’ultima trattativa ha parlato Carnevali come riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “Difficilissimo che accada. Problema ingaggio? No, semplicemente non c’è nessuna trattativa per il momento. Politano penso che resti con ...