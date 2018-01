Calciomercato Salernitana | in prestito Monaco dal Perugia

Calciomercato ROMA / News - Sadiq verso il prestito alla Salernitana (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al club giallorosso: Sadiq Umar ha giocato pochissimo nel Torino e potrebbe andare in prestito altrove. La Salernitana appare molto interessata(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:39:00 GMT)

Calciomercato - Bari e Ternana pronte a sfidarsi per un centrocampista. Occhio però anche a Perugia e Salernitana : Il Calciomercato di Serie B è già entrato nel vivo, forse più di quello di Serie A. Di oggi è ufficiale il passaggio di Leandro Greco dal Bari al Foggia. Intanto proprio il Bari è pronto a sfidare Ternana, Salernitana e Perugia per Gennaro Acampora, centrocampista di proprietà dello Spezia. Il 23enne ha un contratto in scadenza nel 2019 ma il club ligure difficilmente lo lascerà partire ma dovrà respingere gli assalti di altre squadre del ...

Calciomercato Salernitana - Lotito pesca dalla ‘sua’ Lazio : ecco il colpo in canna : Calciomercato Salernitana – La Salernitana ha chiuso il 2017 nel peggiore dei modi con una pesante sconfitta in casa del Palermo. Nonostante un rendimento altelante e un cambio in panchina con l’arrivo di Colantuono al posto di Bollini, i granata hanno solo 4 punti di ritardo sulla zona playoff. Il mercato potrebbe essere determinante per disputare un ottimo girone di ritorno. Lotito è pronto a pescare dalla ‘sua’ Lazio ...

Calciomercato Salernitana - fatta per Colantuono : SALERNO - La Salernitana ha scelto Stefano Colantuono come allenatore della prima squadra. Il tecnico, ultimo mandato a Bari, ha una lunga esperienza ed è pronto a sedersi sulla panchina granata, ...

Calciomercato Salernitana - accordo con Colantuono : SALERNO - Stefano Colantuono sarà il prossimo allenatore della Salernitana . Il tecnico romano ha raggiunto l'accordo con la dirigenza del club campano. A meno di clamorosi dietrofront, sarà lui a ...

Calciomercato Salernitana - ufficiale : esonerato Bollini : SALERNO - Alberto Bollini non è più l'allenatore della Salernitana . L'esonero era nell'aria da giorni, ma è diventato ufficiale stamattina con questa nota ufficiale del club granata: "L'U.S. ...