Calciomercato Inter News | sfuma il passaggio di Pinamonti al Sassuolo Ultime notizie

Calciomercato Inter / News - nuovo contatto col Liverpool per Sturridge (Ultime notizie) : Calciomercato Inter News , ultime legate alla squadra di Luciano Spalletti: c'è stato un nuovo contatto tra i nerazzurri e il Liverpool per Daniel Sturridge, prima però deve partire Eder.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 03:57:00 GMT)

Calciomercato Inter / News - frenata per lo ''scambio'' Eder-Sturridge (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: frenata improvvisa nello scambio di maglia in nerazzurro tra Eder e Daniel Sturridge. L'italo brasiliano resta?(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 03:35:00 GMT)

Calciomercato Inter / News - il Real Madrid dice di no per Kovacic (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: fallisce sul nascere l'idea del possibile ritorno in nerazzurro di Mateo Kovacic, il Real Madrid dice di no.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:39:00 GMT)

Calciomercato Inter / News - ok di Montella per lo scambio Correa-Brozovic (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: Marcelo Brozovic potrebbe finire al Siviglia con Vincenzo Montella che avrebbe dato il benestare allo scambio con Correa.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 03:48:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - l'agente di Ramires domani in Italia per chiudere (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: l'agente del centrocampista brasiliano Ramires è atteso per sbarcare in Italia, vicino a firmare con il club di Spalletti.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 03:36:00 GMT)