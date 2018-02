Calciomercato | i 10 annunci social più divertenti di gennaio

Calciomercato Napoli - l’annuncio di Carnevali su Politano : la decisione del Sassuolo : Niente da fare, Politano non sarà un nuovo calciatore del Napoli almeno secondo quanto riportato da Carnevali nelle ultime ore ai microfoni di Sky Sport: “non ci sono possibilità di vedere Matteo Politano al Napoli”. La trattative sembra definitivamente saltata a causa del Sassuolo, il motivo è che non è stato trovato un sostituto all’altezza dopo il rifiuto della Sampdoria di trattare Caprari. Il Napoli addirittura era ...

Calciomercato Roma - gli annunci di Baldissoni : la situazione a poche ore dal gong : Calciomercato Roma – poche ore prima del gong, si conclude la sessione invernale di riparazione. La Roma ha chiuso per Jonathan Silva che sarà il sostituto di Emerson, la conferma arriva direttamente da Baldissoni ai microfoni di Radio 24: “Non credo che nelle prossime ore la Roma farà molto. E’ arrivato Jonathan Silva per sostituire Emerson Palemieri, adesso sta completando le visite mediche. L’ultimo giorno di mercato possono ...

Calciomercato Bologna - fatta per Orsolini. Si attende l'annuncio : Bologna - Si attende a ore l'annuncio ufficiale del Bologna per l'acquisto di Riccardo Orsolini . Dopo i sei mesi trascorsi con l'Atalanta, l'esterno d'attacco mancino farà le visite mediche e poi ...

Calciomercato Sampdoria - l’annuncio di Ferrero poi spaventa sul futuro di Giampaolo : Ultime ore di Calciomercato per la Sampdoria ma è difficile aspettarsi trattative importanti. Intanto il presidente Ferrero parla di Giampaolo, ecco le dichiarazioni a RMC Sport: “I tifosi devono stare tranquilli perché non vendo nessuno. Faccio zero a zero: non vendo e non compro. Giampaolo? Abbiamo un rapporto di grande stima e rispetto. Ma se a giugno vuole andare al Napoli, vada dove lo porta il cuore. Il non metto le clausole sugli ...

Calciomercato Benevento - importante annuncio di Foggia : “ecco cosa faremo da qui al 31” : Calciomercato Benevento – Intervenuto ai microfoni di ‘Rmc Sport’, il dirigente del Benevento, Pasquale Foggia, ha fatto un importante annuncio in merito al mercato dei campani: “Mancano tre giorni, qualcosa potremmo anche fare. Vediamo, siamo qui. Soddisfatto? Non perché viviamo un momento difficile di classifica, ma abbiamo una proprietà forte che vuole fare grandi cose. A prescindere dal reparto, se ci saranno ...

Calciomercato Juventus - l’annuncio di Marotta su Emre Can : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla prestazione non entusiasmante sul campo del Chievo, successo comunque prezioso per mantenersi in scia del Napoli. Ultime ore di Calciomercato, qualcosa in casa bianconera potrebbe succedere mentre il grande movimento è previsto dalla prossima stagione. Un obiettivo ormai noto è quello che porta ad Emre Can, sull’argomento ha deciso di sbilanciarsi Marotta ai microfoni ...

Calciomercato Genoa - l’annuncio di Ballardini : “ecco dove abbiamo deciso di intervenire” : Brutta sconfitta casalinga del Genoa davanti al pubblico amico contro l’Udinese, ecco l’analisi di Ballardini ai microfoni di Rai Sport: “Siamo stati bravi, tenaci ma sfortunati. Oggi il nostro portiere non ha fatto una parata ma così come abbiamo preso punti in altre situazione dove non meritavamo di vincere, oggi accettiamo il verdetto del campo. Solo in poche partite abbiamo faticato a renderci pericolosi, dobbiamo solo ...

Calciomercato Napoli - l’annuncio di Carnevali su Politano! : Si sta giocando la gara di campionato tra Sassuolo ed Atalanta ma si pensa anche al mercato con l’importante trattativa che vede protagonista Politano, nel mirino del Napoli. Prima del match importante annuncio di Giovanni Carnevali, a.d del Sassuolo ai microfoni di Sky Sport: “non credo sarà l’ultima di Politano, ci sono tante voci, ma per il momento la nostra volontà è che rimanga con noi. Piccola apertura? Abbiamo ascoltato ...

Calciomercato Roma - l’annuncio del Beijing Guoan su Nainggolan : importanti novità : Calciomercato Roma – Radja Nainggolan, punto fermo del centrocampo della Roma, in questo mercato di gennaio è finito al centro di numeros rumors. Nelle prime settimane di trattative, il Guangzhou Evergrande di Cannavaro ha fatto un tentativo per portarlo in Cina ma alla fine l’operazione non è andata in porto. Negli ultimi giorni invece si è parlato di un possibile interesse del Beijing Guoan per il centrocampista belga ma stando ...

Calciomercato Roma - l’annuncio di Di Francesco su Dzeko! “Ho chiesto Messi ma…” : Calciomercato Roma – La Roma pensa alla gara di campionato contro la Sampdoria ma anche e soprattutto al mercato con la situazione legata all’attaccante Dzeko, in trattativa con il Chelsea. Sull’argomento ha dato indicazioni il tecnico Di Francesco in conferenza stampa: “Dzeko ed Emerson sono entrambi a disposizione, li farò giocare se lo riterrò opportuno. Non credo che la Roma o io ci priveremmo volentieri di uno come ...

Calciomercato Roma - ecco perchè non arriva l’annuncio della doppia cessione Dzeko-Emerson - intanto nome nuovo per l’attacco : Calciomercato Roma – Ultimi giorni di Calciomercato e trattativa tra la Roma ed il Chelsea sempre più calda e sempre più pronta a svoltare. Ancora poche ore e poi l’attaccante diventerà un calciatore dei Blues, così come Emerson, il tempo di disputare la prossima giornata del campionato di Serie A contro la Sampdoria, l’ultima con la maglia della Roma e poi salutare l’Italia ed i giallorossi. L’accordo tra i due ...

Calciomercato Sampdoria - l’annuncio di Osti : importanti indicazioni : Calciomercato Sampdoria – Dopo la netta vittoria sulla Fiorentina, la Sampdoria ospita la Roma per la gara valida come recupero della 3^ giornata di Serie A, non disputata lo scorso 9 settembre per il violento nubifragiò che colpì Genova. Nell’immediato pre-partita, il ds blucerchiato, Carlo Osti, ha fatto un breve punto sul mercato ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Non ci muoveremo sul mercato di gennaio, ma siamo ...

DZEKO E EMERSON AL CHELSEA?/ Calciomercato Roma : il bosniaco attende il match con la Samp per l'annuncio? : DZEKO e EMERSON al CHELSEA? Calciomercato Roma: dovrebbe chiudersi nelle prossime ore l'operazione fra i giallorossi e i Blues. Il bosniaco vuole aspettare giovedi per l'annuncio?.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:24:00 GMT)

Calciomercato Genoa - che annuncio di Preziosi : si lavora ad un colpo amato dai tifosi : Dopo la sconfitta rimediata con la Juventus all’Allianz Stadium, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo l’infortunio di Giuseppe Rossi: “Infortunio? Non me lo aspettavo francamente. La sfortuna continua per questo ragazzo e mi dispiace tantissimo. Perché oltre che ad essere un campione, è un ragazzo per bene. L’infortunio è un problema muscolare che non ha nulla a che ...