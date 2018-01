Calciomercato gennaio 2018 | il Napoli fallisce l' obiettivo Politano

La diretta del Calciomercato : alle 23 si chiude - Diretta aggiornata alle 20 : 54 del 31 gennaio 2018 : 20:54Juve, salutano Lirola e Mattiello,20:36Napoli, Giaccherini va al Chievo,20:33Roma, ceduto Moreno alla Real Sociedad,20:07Inter, Nagatomo in prestito al Galatasaray,20:02Torino, saluta Boyè: l'...

Chiusura Calciomercato gennaio 2018 : tutte le trattative concluse : Affari al risparmio, tanti prestiti, pochissimi colpi. Il calciomercato di gennaio si conferma nella sua versione low-profile. Eppure qualcosa di interessante, in questa sessione invernale, è successo. Rafinha all’Inter Il colpo del mercato di gennaio è senza dubbio lui, Rafael Alcantara, passato dal Barcellona all’Inter con tutte le suggestioni e i dubbi che la trattativa si porta appresso. Di certo Rafinha è un grande calciatore, ...

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Inter e Napoli - fiato sospeso : Milano, 31 gennaio 2018 - Ultime ore di Calciomercato gennaio 2018 : si chiude stasera alle 23. Tiene banco il Sassuolo , che ha aperto al Napoli per Matteo Politano ma vuole 25 milioni e il prestito ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 31 gennaio in DIRETTA : è l’ultima giornata! Napoli - Inter e Roma preparano i botti finali! : Le trattative di ieri, martedì 30 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Calciomercato invernale. Alle 23 scatterà il gong che sancirà la fine della sessione invernale. Sarà una giornata Interessantissima, dunque, con le squadre che tenteranno di chiudere le trattative in corso e piazzare gli ultimi colpi. Noi seguiremo tutto, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Ci si ...

Calciomercato 2018 gennaio - il Napoli insiste per Politano : Milano, 31 gennaio 2018 - Ore frenetiche per il Calciomercato di Serie A. Il gong è ormai prossimo e le varie squadre cercano di chiudere le ultime trattative in ballo. Il Napoli proverà fino all'...

Calciomercato Sampdoria - lavori in corso per la difesa : un colpo per gennaio e uno per giugno : Calciomercato Sampdoria – Il Calciomercato invernale si avvicina alla conclusione. Ultimi due giorni di trattative con le squadre che cercheranno di completare le proprie rose con qualche colpo last minute. La Sampdoria ha dichiarato chiuso il suo mercato sia in entrata sia in uscita. I blucerchiati, in realtà, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbero rinforzare il reparto arretrato con Fabian Balbuena, ...

