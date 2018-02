Calciomercato Fiorentina | Falcinelli e Dabo | «Qui per dare il meglio»

Calciomercato - il sito della Lega è “impazzito” : giallo Dabo-Fiorentina - Han va al Genoa? : La sessione invernale del Calciomercato si è conclusa ieri sera alle 23. L’ultimo giorno di trattative non ha regalato particolari sussulti, a tenere banco è stata la telenovela Legata al futuro di Matteo Politano. Il Napoli ci ha provato fino all’ultimo ma per 10 minuti il trasferimento è saltato. Per la Serie A è stato una delle sessioni di mercato più tristi di tutti i tempi: solo 20 i milioni spesi contro i 470 della Premier ...

Calciomercato Fiorentina - Sanchez in prestito all'Espanyol : FIRENZE - Carlos Sanchez Moreno è stato ceduto dalla Fiorentina all' Espanyol a titolo temporaneo. Questo il comunicato del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il ...

Calciomercato Live/ Trattative in diretta : Orsolini al Bologna - Falcinelli alla Fiorentina - Ounas per Politano : Ultimo giorno della finestra di Calciomercato di gennaio: tutti gli aggiornamenti Live sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte internazionale. Aubameyang all'Arsenal.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 22:29:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - Sanchez all'Espanyol in prestito : FIRENZE - Carlos Sanchez Moreno è stato ceduto dalla Fiorentina all' Espanyol a titolo temporaneo. Questo il comunicato del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il ...

Calciomercato Fiorentina - scambio col Sassuoo Babacar-Falcinelli : FIRENZE - Diego Falcinelli è un nuovo giocatore della Fiorentina . Arriva in prestito dal Sassuolo : "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti ...

Calciomercato - ultimo giorno di trattative La Diretta Giaccherini al Chievo. Fiorentina - ecco Falcinelli : - 16.00 L'ad del Sassuolo Carnevali frena sulla cessione di Politano: 'Al momento nessuna possibilità che vada al Napoli', ha dichiarato a Sky Sport. - 15.50 Il Torino lavora sia in entrate che in ...

Calciomercato - botti finali di Genoa - Torino e Bologna : sorprese di Fiorentina e Roma - i nuovi 11 [FOTO] : 1/21 ...

Babacar al Sassuolo / Calciomercato - la Fiorentina cede il suo giocatore più caro : Babacar al Sassuolo, Calciomercato: la Fiorentina incassa 10 milioni di euro più Falcinelli. L’attaccante della Viola si trasferisce in Emilia, trovato l’accordo(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:10:00 GMT)

Babacar al Sassuolo / Calciomercato - alla Fiorentina 10 milioni e Falcinelli : visite mediche in corso : Babacar al Sassuolo, Calciomercato: la Fiorentina incassa 10 milioni di euro più Falcinelli. L’attaccante della Viola si trasferisce in Emilia, trovato l’accordo(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:06:00 GMT)

Babacar al Sassuolo / Calciomercato - la Fiorentina incassa 10 milioni di euro più Falcinelli : Babacar al Sassuolo, Calciomercato: la Fiorentina incassa 10 milioni di euro più Falcinelli. L’attaccante della Viola si trasferisce in Emilia, trovato l’accordo(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:49:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina : Arriva Dabo. Sanchez resta? : Dopo le ultime, disastrose prestazioni in campionato la Fiorentina batte finalmente un colpo nel mercato di gennaio. Niente di eclatante, come d’altronde abbiamo già rimarcato altre volte, ma sicuramente un innesto funzionale al gioco di Pioli. Si tratta di Bryan Dabo, centrocampista francese classe ’92 dal fisico possente che Corvino è andato a pescare ancora una volta in Francia, al Saint Etienne. Ai ‘Verdi’ vanno ...

Calciomercato Fiorentina : Dabo è il primo di 3 acquisti? Video : Un jolly offensivo che veda la porta, un centrocampista duttile, capace di giocare sia a 2 che a 3 in mezzo al campo ed un terzino, queste le 3 esigenze ormai note del #Calciomercato invernale della #Fiorentina. Quando mancano poco più di 24 ore al gong del Calciomercato invernale, Corvino e Freitas hanno messo a segno solo il primo anche se Dabo può fungere anche da terzino destro dei 3 colpi concordati con Pioli. Bryan Dabo arriva a titolo ...

Dabo alla Fiorentina / Calciomercato news - ufficiale : preso il 25enne centrocampista francese : Dabo alla Fiorentina, Calciomercato news: preso il 25enne centrocampista francese. La compagine toscana si è assicurata il calciatore ormai ex Saint Etienne(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:07:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - ufficiale l’acquisto di Dabo : formula e dettagli : Calciomercato Fiorentina – “La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo dall’Association Sportive de Saint-Etienne Loire. Dabo, nato il 13 febbraio 1992 a Marsiglia, vanta 1 presenza con la Nazionale Under 21 del suo paese. In carriera ha vinto un campionato francese con il Montpellier nella stagione 2011-12. Il neo calciatore viola arriverà oggi a ...