Calcio | Venezia | 20 Daspo per altrettanti ultras della Fermana

Calciomercato Genoa - Perinetti a CalcioWeb : “Palermo - Parma e Venezia su Galabinov? Ecco la verità” : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dall’ottimo pareggio sul campo del Torino, la squadra di Ballardini è in netta ripresa dopo il ribaltone in panchina ed adesso si prepara per un altro importante match, quello contro il Sassuolo. A tenere banco in casa rossoblu è anche il mercato, previsti movimenti in entrata ma anche in uscita, un calciatore che potrebbe salutare è Galabinov. La situazione dell’attaccante viene spiegata ...