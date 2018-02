Calabria | il presidente Oliverio annuncia la presentazione del nuovo sistema di allerta

Liste Pd - Oliverio (presidente della Calabria) : “Mancata sintonia con i territori. Così aumenta distacco con i cittadini” : A poche ore dalla presentazione delle Liste per le elezioni politiche del 4 marzo, il governatore della Calabria Mario Oliverio, del Pd, critica il suo partito per il metodo con il quale si è arrivati ai candidati. “La presentazione delle Liste è sempre un passaggio che lascia scontenti e che lascia aperte ferite” dice prima di entrare in prefettura a Reggio dove è in programma un incontro sull’emergenza migranti nella baroccopoli di San ...