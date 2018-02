Buddybank | il consierge personale 24 ore su 24

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Scegliere un ristorante per una cena con gli amici, pianificare il prossimo viaggio, prenotare il taxi o il biglietto per la mostra che vi piaceva tanto. Niente panico. A fare tutto questo, da oggi, ci pensa Buddy, l’amico virtuale, o meglio ancora ildisponibile 24 ore su 24 che UniCredit ha messo a disposizione di tutti i suoi clienti. LEGGI ANCHEInstagram ti dirà in quanti visitano il tuo profilo L’istituto bancario ha infatti ufficializzato il lancio di, il primo modello di banca digitale e conversazionale dedicato esclusivamente ai possessori di iPhone e pensato come servizio clienti a portata di touch, che permette di andare oltre le normali operazioni finanziarie. E quindi non solo bonifici e pagamenti.offre anche una serie di servizi lifestyle fruibili a qualsiasi ora del giorno grazie alla collaborazione con Quintessentially. LEGGI ...