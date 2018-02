: #BreakingNews Brexit, scontro su diritti cittadini Ue - CybFeed : #BreakingNews Brexit, scontro su diritti cittadini Ue - NotizieIN : Brexit, scontro su diritti cittadini Ue - MondoMercati : Brexit, May ora è pronta allo scontro sui diritti dei cittadini europei - bocchi_marco1 : RT @sole24ore: Brexit, May ora è pronta allo scontro sui diritti dei cittadini europei - Enric0Chessa : Brexit, May ora è pronta allo scontro sui diritti dei cittadini europei -

La premier britannica May si oppone a una proposta che prevede di concedere ilegati alla residenza nel Paese aieuropei durante il periodo di transizione dopo la. Deve esserci una "differenza" di trattamento tra chi arriva dopo che il Regno Unito sarà uscito dall'Ue e chi arriva prima, ha detto May. "Ideidurante la transizione non sono negoziabili. Non accetteremo due tipi di", ha spiegato Verhofstadt, coordinatore dell'Europarlamento per la.(Di giovedì 1 febbraio 2018)