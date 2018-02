Breve storia di Luther Blissett

La vera storia del romanzo più Breve del mondo (che non è di Hemingway) : Una storia , sei parole. Una storia bella, lunga sei parole. Una storia bella e molto triste. Chi è capace di scriverla? Hemingway, per esempio. O almeno così leggenda vuole. Ernest è al bar con gli amici, un daiquiri anzi, facciamo due, “scommettiamo che non riesci a scrivere una storia (bella) in sei parole?”. E lo scrittore scommette, figuriamoci. Si parla di uno che “una volta, in Montana, visse con un orso, dormendoci ...

Breve storia di un italiano esterrefatto da New York : L'aeroporto JFK di New York è una città. Ha le sue regole e il tempo scorre diversamente. Quando atterri sai che dovrai fare la coda. Non sai bene per cosa ma sai che sarà così. Ci sono tante persone che ti indicano la via. "Go this way! Go this way!". Non c'è nulla di religioso, solamente ti dicono dove ti dovrai mettere in fila. Se sei cittadino Usa, o canadese. Se è la tua prima volta in America ...