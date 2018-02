: Bonino superstar nei salotti Ma nelle urne è inesistente. @emmabonino - 51fini : Bonino superstar nei salotti Ma nelle urne è inesistente. @emmabonino -

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Ci sono dei treni che passano, nella vita, senza che tu riesca a metterci piede. Troppo presto, troppo tardi: niente, non ce la fai. Poco importa che ti sia fatta trovare apparentemente pronta, lo pensi, ma non è così: il treno passa e tu resti a piedi. A terra. Qualcosa non va, qualcosa in te non funziona. Lo sai e non puoi farci niente, forse solo mentire. Anche a te stessa. Marco, il nostro Marco, conosceva a fondo Emmae non è un caso se di una lunga storia fatta di lotta e di cuore oggi malinconicamente non resti che l'eco di inutili querelle. Forse proprio l'impronta di quell'indefinito qualcosa che mancava (e manca ancora).Emma, ancora una volta, è la più amata nei, valvola di sfogo degli indecisi nei quartieri «bene», speranza dei ricchi delusi. Sondaggi ad hoc la giudicano seconda in popolarità soltanto al premier ...