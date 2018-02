Bologna | il comunicato del club | Palacio ed i nuovi arrivi | il punto sulle condizioni

News Bologna - le ultime sulle condizioni di Palacio : il comunicato : News Bologna – “Continua la preparazione della squadra a #BFCUdinese di sabato: anche questa mattina i rossoblù hanno svolto una seduta di allenamento a Casteldebole con riscaldamento atletico, esercitazioni tattiche e partitella conclusiva a campo intero. Rodrigo Palacio si è allenato in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata. Orji Okwonkwo è rimasto a riposo per una sindrome influenzale”. Questo il comunicato ...

Infortunio Mbaye : il comunicato del Bologna : Infortunio Mbaye – “Gli esami cui è stato sottoposto Ibrahima Mbaye, che aveva accusato un risentimento muscolare alla coscia destra in allenamento, non hanno evidenziato lesioni. Il giocatore effettuerà per qualche giorno allenamenti differenziati”. Arrivano dunque buone notizie da casa Bologna per mister Donadoni che dunque non perderà il suo terzino a lungo. Niente lesione muscolare per l’ex Inter che sarà presto in ...