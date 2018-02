Bitcoin crolla sotto i 9 000 dollari | valore dimezzato in un mese

Bitcoin crolla sotto i 9.000 dlr - -11 - 5% : Il Bitcoin affonda e scende sotto i 9.000 dollari. La criptovaluta, sulla piattaforma di scambio di Bitscamp, perde l'11,5% a 8.982,25 dollari, ai minimi dal novembre 2017. La valuta digitale crolla ...

Bitcoin limitati in Cina : crollano le criptovalute : Crolla ancora il prezzo del Bitcoin che, dopo aver toccato quasi 20mila dollari a metà dicembre, scende sotto i 12mila dollari, ai minimi da sei settimane. Il Bitcoin arretra a livello spot di oltre il 12% a 11.898 dollari.A frenare il prezzo - non solo del Bitcoin, ma di tutte le criptovalute - sono le limitazioni agli scambi annunciate in Corea del Sud e Cina, cioè nei due Paesi dove la operazioni in Bitcoin sono più elevate. Una ...

Natale senza luce per i Bitcoin. Crollati sotto i 12mila dollari : Rischia di essere un Natale assai amaro per i fan del Bitcoin. Soprattutto per quelli dell'ultima ora, allettati dalle recenti impennate delle quotazioni e convinti di aver scoperto il nuovo Eldorado. Ieri, infatti, si sono spente le luminarie, e sulla criptovaluta è calato il buio sotto forma di un maxi-ribasso del 25%.Sulla piattaforma Bitmap i prezzi hanno battuto in ritirata fino a un minimo di 11.159 dollari, ma l'aspetto più ...

Bitcoin crolla del 30% in un solo giorno : Il Bitcoin è diventato famoso negli ultimi mesi per l'incredibile incremento del valore di tale moneta virtuale. Si narra che alcuni investitori, mettendo un minimo capitale, siano diventati milionari. Ma la batosta è sempre dietro l'angolo. Infatti, in appena ventiquattro ore la moneta virtuale più famosa al mondo ha perso il 30% arrivando sotto la soglia degli 11 mila euro. Con questa scivolata il Bitcoin perde un quarto del proprio capitale, ...

Crollano i Bitcoin : perdono il 40% sul record : Dopo settimane in cui sembrava non arrestarsi, il Bitcoin a sorpresa va in picchiata: il prezzo della criptovaluta è crollato sotto i 13mila dollari (a 12.560), il 40% rispetto al record di lunedì, ...

