Biotestamento al via ma nei Comuni è caos | il grande assente è il fascicolo elettronico

Al via il Biotestamento Ma in molti Comuni non ci sono i registri : Roma - Ieri è entrata in vigore la legge sul biotestamento. Il punto di arrivo di un percorso molto lungo e accidentato, il risultato di una lunga battaglia combattuta da uomini e donne fragilissimi, imprigionati da terribili patologie e inchiodati ai loro letti come Luca Coscioni, affetto da Sla e morto 12 anni fa. Coscioni al quale è stata intitolata l'Associazione che più si è impegnata per veder approvate le Disposizioni anticipate di ...

Biotestamento - in via Larga apre lo sportello di Milano : ecco come funziona : La dichiarazione è libera e volontaria e deve essere redatta dai maggiorenni attraverso un atto pubblico

Biotestamento è legge. Via libera al suicidio di stato : Il Biotestamento è legge dello stato. La Repubblica Italiana riconosce ai suoi cittadini il diritto di suicidarsi. La stessa Repubblica che nella Costituzione proclama la salute personale e collettiva come un diritto primato. E' una giornata triste quella nella quale il Biotestamento è stato approvato. E sono davvero molto tristi gli applausi che una parte dell'aula parlamentare ha dedicato all'approvazione del provvedimento (leggi di ...

Il Biotestamento è legge - via libera dal Senato : Dopo 8 mesi dall’ok della Camera dei Deputati, è arrivato il via libera del Senato sul testo del Biotestamento che ora è legge. Con 180 voti favorevoli, 71 contrari e 6 astenuti Palazzo Madama ha approvato il provvedimento che ora attende solo la firma del Capo dello stato. Vediamo tutte le novità del testo sul Biotestamento appena approvato. Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) Il testo prevede che “Ogni persona maggiorenne ...

Biotestamento - via libera dal Senato : è leggeOra è un diritto rifiutare le cure : Ogni maggiorenne in previsione di una futura malattia che la renda incapace di autodeterminarsi ora può esprimere le proprie preferenze sui trattamenti sanitari, accettare o rifiutare terapie e trattamenti, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

Il Biotestamento è legge : in Senato il via libera definitivo alle norme sul fine vita : Hanno votato a favore 180 Senatori, 71 i contrari, 6 si sono astenuti. Ha retto l'asse tra il centrosinistra Pd-Mdp e il Movimento 5 Stelle da sempre favorevole al provvedimento, Forza Italia ha lasciato liberta' di coscienza, mentre e' rimasto compatto il fronte del no, con Lega e centristi in prima fila

Il Biotestamento è legge dello Stato via libera definitivo al Senato con 180 sì : ROMA - Dopo uno stallo durato otto mesi e forti tensioni all'interno della maggioranza tra Pd e centristi, appelli di Senatori a vita e sindaci di tutta Italia, il biotestamento incassa il via libera ...

Biotestamento - opposizioni : “Volete far morire la gente di fame e di sete. E’ la via italiana all’eutanasia” : Il provvedimento sul Biotestamento è “la via italiana all’eutanasia”. A dirlo Gaetano Quagliariello annunciando il voto contrario del suo gruppo al Senato FL – Idea. A fargli eco il capogruppo della Lega Gian Marco Centinaio. “Questa legge è anticamera all’eutanasia, volete far morire di sete e di fame le persone, quindi – conclude – votatela, non saremo mai vostri complici”. L'articolo ...

Biotestamento - al via dichiarazioni di voto al Senato : verso l’approvazione definitiva della legge : Con le dichiarazioni di voto è iniziato in Aula al Senato l’esame del ddl sul Biotestamento. Ieri l’Assemblea di Palazzo Madama ha respinto tutte le proposte emendative. Il via libera definitivo per il testo di legge è atteso entro la mattinata. L'articolo Biotestamento, al via dichiarazioni di voto al Senato: verso l’approvazione definitiva della legge proviene da Il Fatto Quotidiano.

Biotestamento - ultime battute : domani il via libera del Senato : L'aula del Senato continua l'esame della legge sul Biotestamento a tappe forzate. Per superare le migliaia di emendamenti presentati dal centrodestra, la maggioranza allargata a Cinquestelle e Bersani,...

Biotestamento - si rompe voto elettronico : rinviato l’esame degli emendamenti. Quagliariello chiederà 35 scrutini segreti : La legge sul Biotestamento potrebbe vedere la luce giovedì. Ma ora non ci sono solo gli emendamenti del centrodestra a rallentare l’approvazione: oggi l’esame delle proposte di modifica è stato sospeso all’ora di pranzo perché non funzionava più il sistemo elettronico per le votazioni. Il presidente di turno Roberto Calderoli ha così convocato il comitato ristretto – un gruppo di senatori, uno per ogni schieramento ...

Biotestamento - il Senato avvia l'esame degli emendamenti : Roma, 12 dic. (askanews) L'aula del Senato ha avviato l'esame degli emendamenti al ddl sul Biotestamento. Le votazioni andranno avanti fino alle 15 quando si terranno le comunicazioni del presidente ...

Biotestamento in aula al Senato dalle 16 - 30 : al via la discussione generale e dibattito per tutta la settimana : Il ddl sul Biotestamento approderà già oggi in aula al Senato. La discussione generale avrà inizio alle 16,30. E’ quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. A renderlo noto è il presidente dei Senatori di Forza Italia Paolo Romani. Il capigruppo del Pd Luigi Zanda aveva chiesto che fosse messo subito in calendario. Ma d’altra parte sono dichiaratamente a favore del testo anche M5s e i gruppi di sinistra. L'articolo ...