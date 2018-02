Biagio Antonacci super ospite a Sanremo 2018 Il ritorno all' Ariston in attesa del gran

Sanremo 2018 : ospiti Negramaro - Biagio Antonacci e Gianni Morandi : I Negramaro e Biagio Antonacci sono tra i super ospiti annunciati del Festival di Sanremo 2018. La...

Biagio Antonacci a Sanremo 2018 in un ruolo “inedito” - il messaggio per Claudio Baglioni dal teatro Ariston : La presenza di Biagio Antonacci a Sanremo 2018 tra gli ospiti del Festival targato Baglioni non è una novità, ma il cantautore di Rozzano ha voluto per la prima volta confermare la sua partecipazione alla 68esima edizione della kermesse. Lo ha fatto con un messaggio per il collega e amico Baglioni incaricato della direzione artistica e della conduzione del Festival, pubblicando una foto che lo ritrae di fronte allo storico ingresso del teatro ...

Nuova data di Biagio Antonacci per Dediche e Manie Tour - il gran finale a Bologna : biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciata una Nuova data di Biagio Antonacci per il fortunato Tour Dediche e Manie, che sta registrando numerosi sold out in diverse città italiane. Ai concerti precedentemente annunciati, tra cui l'ultimo evento a Bari il 5 maggio confermato proprio ieri, si aggiunge una Nuova data all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, il prossimo 26 maggio. Si tratta dell'ultimo concerto della tranche di eventi dal vivo di Biagio Antonacci, ...

12mila gli spettatori paganti per le due date di Biagio Antonacci : ... non ha potuto non coinvolgere anche gli albergatori che hanno registrato il tutto esaurito, come il concerto, a conferma di come cultura ed economia possano viaggiare sugli stessi binari, quando si ...

La forza di una donna nel video di Fortuna che ci sei di Biagio Antonacci - nuovo singolo da Dediche e Manie : Il video di Fortuna che ci sei di Biagio Antonacci racconta della forza di una donna. La clip ufficiale dedicata al nuovo singolo è rilasciata in anteprima da Corriere della Sera per 24 ore, ma presto sarà anche online sul canale dedicato all'artista di Rozzano. Una donna ma anche una madre, una figlia e una moglie in Fortuna che ci sei, secondo singolo che Biagio Antonacci ha voluto rilasciare dopo In mezzo al mondo, brano apripista da ...

Festival di Sanremo 2018 : Laura Pausini e Biagio Antonacci ospiti. Ecco gli altri nomi attesi all’Ariston : Biagio Antonacci, Laura Pausini Sugli ospiti del Festival di Sanremo 2018, Claudio Baglioni era stato di poche parole. I nomi trapelati sui giornali? “Noi li confermiamo tutti, vediamo se li confermano anche loro” aveva affermato, alludendo a trattative ancora in via di conclusione. Ora, però, lo stesso direttore artistico della kermesse ha iniziato a sbottonarsi, confermando la presenza all’Ariston di Laura Pausini, attesa ...

Video di Biagio Antonacci in una scuola a Bari - con gli studenti di periferia tra antipolitica e canzoni : L'arrivo di Biagio Antonacci in una scuola a Bari è stato salutato come quello di una grande star tra cori, applausi e gli immancabili smartphone puntati a riprendere la sua salita sul podio dal quale ha parlato agli studenti: è stato lo stesso cantautore di Rozzano, arrivato in Puglia per le tre date baresi del suo nuovo tour a supporto dell'album Dediche e Manie, a scegliere di visitare una scuola superiore del Sud e in particolare un istituto ...

Chiara Biasi protagonista del nuovo videoclip di Biagio Antonacci : Chiara Biasi, sorpresa per i fan: la fashion blogger protagonista del videoclip di Biagio Antonacci nuovo progetto per Chiara Biasi, protagonista del nuovo video musicale di Biagio Antonacci. Ad annunciarlo ci hanno pensato la stessa influencer e il cantante. Entrambi hanno condiviso dei video che li ritraggono insieme mentre si ritrovano a girare il videoclip. […] L'articolo Chiara Biasi protagonista del nuovo videoclip di Biagio ...