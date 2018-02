Berlusconi : "Milan - servono due punte. Pallotta - fai come me : presidente papà" : Consigli per tutti. Per Rino Gattuso, che dovrebbe cambiare modulo e passare al 4-3-1-2, e per James Pallotta, che dovrebbe stare più vicino alla sua Roma. Silvio Berlusconi interviene ai microfoni di ...

Berlusconi : 'Milan - il gioco migliora ma dissento dal modulo a una punta' : ROMA - 'Come presidente del Milan io cercavo di essere presente prima di ogni partita, davo anche il numero di gol da segnare. La presenza è importante, una squadra di calcio deve essere come un ...

Maldini massacra il nuovo Milan di Li ma non solo : “la colpa è di Berlusconi!” : Paolo Maldini, all’inizio del nuovo corso del Milan, fu interpellato da Fassone con lo scopo di essere inserito in società con un ruolo non meglio precisato. Il buon Paolino, ha sentito puzza di bruciato e si è tenuto ampiamente alla larga dal progetto cinese. Quest’oggi, interpellato da Radio 24, l’ex difensore è tornatoa parlare delle sue idee sul club: “Quando il Milan tornerà grande? Non ne ho assolutamente idea. Mi sembra ...

Maldini analizza il momento del Milan : bordate alla nuova dirigenza e anche a Berlusconi! : Paolo Maldini è tornato a parlare del Milan. L’ex capitano rossonero ha rilasciato un’intervista a “Mangia come Parli” che andrà in onda sabato 27 gennaio alle 11 su Radio 24, in cui critica le mosse della nuova dirigenza ma non risparmia frecciate anche a Berlusconi e al vecchio management. Ecco un’anticipazione: “Quando il Milan tornerà grande? Non ne ho assolutamente idea. Mi sembra che le premesse di ...

Berlusconi : 'Il Milan non lo guardo più' : 'I professionisti della politica mi fanno schifo', ha sottolineato nell'intervista a Giletti. Poi ha detto di essere tornato in campo perché rispetto al 1994 'c'è un pericolo ancora più grave' del ...

Milan - Berlusconi insiste : 'Non lo guardo. Non seguono i miei consigli' : Inutile la rete siglata da Barella ( VIDEO GOL) Dove vedere Cagliari-Milan, diretta tv e live streaming Serie A oggi 21/1 Cagliari-Milan a rischio rinvio: c'è l'ok del prefetto, l'arbitro Guida e i ...

Milan - stoccata Berlusconi : “Non guardo più le partite. Juve in testa - ma non ha…” : Milan, stoccata Berlusconi: “Non guardo più le partite. Juve in testa, ma non ha…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, stoccata Berlusconi- Silvio Berlusconi, ospite a “Non è l’Arena” su La7, ha commentato il nuovo Milan made in China targato Gattuso. Piccola frecciatina all’attuale modulo di gioco e poi spazio ...

Clamoroso Berlusconi : “non guardo più il Milan” - il motivo deve far riflettere : Il Milan ha conquistato tre punti preziosi nella gara di campionato contro il Cagliari, importante successo per gli uomini di Gattuso. Ma nelle ultime ore a fare discutere sono state soprattutto le dichiarazioni dell’ex presidente Silvio Berlusconi ospite su La7 alla trasmissione “L’Arena”: “non guardo più il Milan. Il modulo è contrario ai principi che mi hanno fatto diventare il presidente più vincente della storia. Non ...

Serie A Milan - l'avvocato di Berlusconi ascoltato in Procura : MilanO - L 'avvocato Niccolò Ghedini , storico difensore dell'ex premier Silvio Berlusconi , ha incontrato stamani per circa mezz'ora il Procuratore di Milano Francesco Greco nel suo ufficio al quarto ...

Milan - Berlusconi : "La fantasia degli avversari è arrivata alla frutta" : ... ma se l'avessi sarei davvero fuori di mente a decidere di farli rientrare nell'ambito di un'operazione come la vendita del Milan, sulla quale sono stati puntati tutti i riflettori del mondo. Solo ...