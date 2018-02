Berlusconi e Prodi | due variabili che pesano

DIETRO LE QUINTE/ Se anche Prodi tifa per l'usato sicuro Berlusconi : Perfino la Fornero, pur dicendo di preferire la Bonino, tifa per Berlusconi. anche Romano Prodi. Questa volta l’ex Cavaliere si è davvero mosso per tempo. MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ La sinistra è di nuovo vittima dello "schema Berlusconi", di A. FannaSCENARIO/ Gli errori di D'Alema e del Colle avvantaggiano la nuova Dc, di U. Finetti

Berlusconi attacca Prodi : ci ha impoveriti con l'euro : «Sento che il traguardo è a un passo». Silvio Berlusconi saluta il nuovo anno con una intervista al Corriere dell'Umbria, ma anche con un tweet spiritoso in risposta alla vignetta di Giannelli che sul Corriere della Sera lo ritrae mentre si guarda in uno specchio in cui un 81 si trasforma in un 18. Un riferimento all'età percepita che il presidente di Forza Italia accoglie con ironia: «Non ho nulla da ...

Berlusconi CONTRO PRODI/ Il doppio inganno sull'euro : Ieri BERLUSCONI ha accusato PRODI di aver svenduto la partecipazione dell'Italia all’euro. Chi ha ragione e chi ha torto? Entrambi hanno gravi responsabilità. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Renzi telefona ad Arcore ma BERLUSCONI non risponde, di M. MaldoSCENARIO/ La strategia (nascosta) di Grillo per far fuori Di Maio, di A. Fanna

Un deja vu le scintille Berlusconi-Prodi sull'Euro : A sedici anni dall'introduzione della moneta unica, Berlusconi e Prodi tornano a duellare: 'ha dato inizio alla crisi' dice l'ex Cavaliere, 'falso, gli errori furono fatti dal suo governo' replica ...

Euro - Prodi replica a Berlusconi : la colpa dei rincari è tutta sua : 'È surreale che Silvio Berlusconi punti il dito accusatorio per la gestione dell'introduzione dell'Euro. E ci sarebbe da ridere perché fu proprio il suo governo che non volle gestire questa fase come ...

Prodi contro Berlusconi : sull'euro tante inadempienze : ... il quale in un'intervista concessa al Corriere dell'Umbria ha sostenuto che rispetto a 24 anni fa, quando fece la sua discesa in politica, l'Italia è peggiorata per colpa dell'euro e migliorata ...

Prodi - da Berlusconi accuse surreali : ROMA, 2 GEN - "È surreale che Silvio Berlusconi punti il dito accusatorio per la gestione dell'introduzione dell'euro. E ci sarebbe da ridere perché fu proprio il suo governo che non volle gestire ...

Prodi replica a Berlusconi : "Disastro euro? Gestito da suo governo" : Lo afferma in una nota Romano Prodi in replica alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi che lo accusava di aver peggiorato l'economia italiana con l'introduzione dell'euro.

Euro - è ancora scontro Prodi-Berlusconi : 12.07 "E' surreale che Silvio Berlusconi punti il dito accusatorio per la gestione dell'introduzione dell'Euro. E ci sarebbe da ridere perché fu proprio il suo governo che non volle gestire questa fase come invece avvenne in tutti gli altri Paesi". Prodi replica così a Berlusconi e accusa:"Pessima gestione". Il leader di FI aveva sottolineato come l'Italia fosse peggiorata per colpa dell'Euro."L'introduzione con quelle modalità e a quei ...

Berlusconi : "LItalia è peggiorata per colpa delleuro voluto da Prodi" : Rispetto a 24 anni fa, "l'Italia è peggiorata per colpa dell'euro". Lo afferma al Corriere dell'Umbria il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, secondo il quale "l'introduzione della moneta unica ...

Berlusconi : Italia peggiorata per valori euro accettati da Prodi : Roma, 2 gen. (askanews) Rispetto a 24 anni fa, quando avviò il suo impegno politico fondando Forza Italia, l'Italia secondo Silvio Berlusconi è peggiorata per colpa dell'euro, e migliorata grazie all'...

Berlusconi da godere - brutalizza Prodi : 'Come ha ridotto gli italiani il suo euro' : L'intervista affronta i grandi temi dell'economia e dei modelli stranieri da (non) copiare. Sicuramente, spiega Berlusconi, non quello di Trump (anche se 'la sua riforma fiscale è da imitare') né ...

Riforma pensioni/ Berlusconi contro euro - Ciampi e Prodi (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Berlusconi contro euro, Ciampi e Prodi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 dicembre(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 15:21:00 GMT)

Prodi : «La rinuncia di Pisapia? Ha capito che non era cosa» Via Alfano - gioia di Berlusconi Quando il politico lascia : foto : L’ex premier: «Mi dispiace, ma il processo deve andare avanti perché utile al Paese. Bisognerà tentare un nuovo percorso»