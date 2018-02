Berlusconi | “Da lunedì riprendo la campagna elettorale” 

Il centrodestra litiga sulla Fornero. Salvini : “Da abolire”. Berlusconi : “Alcune cose vanno tenute” : Dopo lo scontro sui vaccini, il centrodestra litiga sulla legge Fornero. «Abbiamo approfondito l’argomento con i nostri economisti alcune cose vano mantenute come sono, con l’età per andare in pensione» ha ribadito Silvio Berlusconi intervenendo a Porta a Porta. Un messaggio chiaro a Salvini che invece si è sempre detto contrario alla legge nella ...

Gene Gnocchi lancia l’iniziativa Save the Lario : “Datele un euro o toglietene 10 a Berlusconi” : “Sai che io non faccio mai cose ad personam, però questa sera voglio spendermi per questa persona. Sta passando un momento difficile e voglio che sappia che tutti noi le siamo vicini. Sto parlando ovviamente di Veronica Lario“. Così Gene Gnocchi, nella sua copertina satirica a DiMartedì (La7): “Dopo la sentenza d’appello deve restituire 60 milioni di euro a Berlusconi. Il problema è che non lei i 60 milioni non ce li ha ...