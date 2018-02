Berlusconi consiglia Gattuso | Il Milan giochi con due punte

: RT @DiMarzio: "Una squadra di calcio è come una famiglia". #Roma, #Berlusconi consiglia #Pallotta ?? - RobertoRenga : RT @DiMarzio: "Una squadra di calcio è come una famiglia". #Roma, #Berlusconi consiglia #Pallotta ?? - DiMarzio : "Una squadra di calcio è come una famiglia". #Roma, #Berlusconi consiglia #Pallotta ?? - la_rossonera : RT @Milannews24_com: Berlusconi ‘bacchetta’ Yonghong Li e consiglia Gattuso - Milannews24_com : Berlusconi ‘bacchetta’ Yonghong Li e consiglia Gattuso -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Silvioè sempre stato un grande conoscitore del gioco del calcio. L'ex numero uno delè stato il Presidente più vincenti della storia del calcio e negli anni ha sempre voluto dispensare i suoi consigli ai veri allenatori che si sono avvicendati sulla panchina rossonera. Ai microfoni di Radio Radio il Cavalieri ha parlato del suo: "Se ho visto-Lazio ieri sera? Sì, ho guardato la partita. Non c'è male, anche se dissento dal modulo a una punta messo in campo l'anno scorso e quest'anno. Il modulo migliore è duecon una mezzala alle spalle. Con una sola punta Suso e Bonaventura sono esiliati sulle ali e, anche se dribblano uno, due o tre avversari, possono fare solo un cross dal fondo e non tirare in porta"ha poi voluto dare un consiglio anche al numero uno della Roma James Pallotta che sta vivendo un momento ...