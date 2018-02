Beppe Grillo ha messo in conto il ' tradimento' di un eletto M5s su 10

Beppegrillo.it : il blog cambia - cancellati i riferimenti al M5S : Le elezioni di quest'anno si profilano sempre più interessanti e coinvolgenti; per profili che, però, in via quasi paradossale, esulano dai programmi politici e dalle proposte dei diversi schieramenti, ora come non mai appiattite su un'offerta unica a base di rigore e sobrietà, escluse poche personalità isolate e ancora meno movimenti radicali. L'ultima notizia -bomba in ordine di tempo risale a fine gennaio: dopo l'addio annunciato da Beppe ...