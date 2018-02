: Bella novità per Huawei P8 Lite 2017: come aggiungere alla fotocamera la ‘Panoramica 3D’ - OptiMagazine : Bella novità per Huawei P8 Lite 2017: come aggiungere alla fotocamera la ‘Panoramica 3D’ - TomGiartosio : RT @brunosimo: se qualcuno si fosse perso la bella intervista che @TomGiartosio mi ha fatto ieri a #fahrenheit - notebookitalia : Questa sì che è una bella novità! Xiaomi Redmi 5 Plus con supporto per banda 20 e MIUI in italiano in vendita su Ge… - NicoEsp72 : RT @writerfri: Per i nostri cuccioli c'è una bella novità: @UnipolSai C@ne&G@tto, la nuova polizza per proteggerli, assistenza h24, garanzi… - Marcoseditore : RT @brunosimo: se qualcuno si fosse perso la bella intervista che @TomGiartosio mi ha fatto ieri a #fahrenheit -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 1 febbraio 2018) C'è unagradita che colpisce direttamente ladiP8, o per meglio dire l'applicazione che gestisce il comparto. Ci riferiamo chiaramente al software stock, che, con un opportuno accorgimento (parliamo dell'instzione di un innocuo APK, che non costituirà una modifica dell'apparato), potrà beneficiare della modalità 'Parorama 3D', già bagaglio ufficiale diP9 e P9 Plus grazie all'ultimo aggiornamento OTA che li ha colpiti giorni fa.Sappiate che anche voi possessori diP8potrete dilettarvi nel provare questa inedita funzionalità, che consente, attraverso la cattura di diversi fotogrammi in simultanea, di ricreare una sorta di ambiente tridimensionale, in cui avrete la possibilità di spostarvi a 360°, semplicemente scorrendo il dito sul display.Pur trattandosi di un'esclusiva che non è ancora stata trasposta su alcuni ...