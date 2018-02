Belen un viado | girava nuda davanti a mio figlio Carlos | Nina Moric a

Belen RODRIGUEZ CONTRO NINA MORIC/ “Un viado” - modella croata a processo per diffamazione : la reazione social : BELEN RODRIGUEZ CONTRO NINA MORIC: quest'ultima a processo per diffamazione aggravata per aver definito l'argentina un “viado”. Le ultime notizie sulla battaglia legale(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 21:25:00 GMT)

Nina Moric rinviata a giudizio : definì Belen Rodriguez “viado” : Nina Moric è stata rinviata a giudizio con l’accusa di diffamazione aggravata da un “fatto determinato” per aver dato del “viado” alla showgirl argentina Belen Rodriguez nel corso di un’intervista a Radio24. La decisione è stata presa dal gup di Milano Teresa De Pascale al termine dell’udienza preliminare che si è tenuta questa mattina. Belen sarà parte civile nel processo, che inizierà il prossimo 17 aprile davanti ...

