Basket | Eurolega | Milano a Barcellona senza Kuzminskas

Barcellona Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurolega) : diretta Barcellona Olimpia Milano, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Palau Blaugrana per la ventunesima giornata nel girone di Eurolega(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 09:05:00 GMT)

Basket femminile - Eurolega 2018 : Schio perde ma passa ai playoff con un brivido : Una sconfitta che vale comunque i playoff: il Beretta Famila Schio, questa sera, ha superato la fase a gironi dell’Eurolega di Basket femminile, nonostante abbia perso lo scontro con il Perfumerias Avenida di Salamanca. La formazione iberica, in stagione, ha perso solo una volta in casa e questa sera ha mantenuto intatto questo ottimo ruolino di marcia, anche se non è stato sufficiente per strappare la qualificazione. Il primo quarto è ...

Basket - Eurolega 2018 : Milano a Barcellona per l’aggancio e per mantenere la tradizione spagnola : Ventunesima giornata di Eurolega e l’Olimpia Milano vola a Barcellona per la prima di una serie di tre partite europee lontane dal Forum. Domani sera (ore 19.00) l’Armani Exchange scende in campo con la possibilità di agganciare in classifica proprio i catalani e di superarli in virtù della differenza negli scontri diretti, avendo vinto anche all’andata. Milano è reduce da due sconfitte consecutive tra coppa (Maccabi) e ...

Basket - Eurolega : Cska in fuga con altre 4. Il Baskonia si rilancia per i playoff : Il 20° turno di Eurolega certifica il primato del Cska. Il Fenerbahce, alla quinta vittoria consecutiva, è secondo da solo. Questi ed altri i temi della settimana. la partita - Un layup di Nick ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano si sveglia tardi - ma il Maccabi è perfetto e sbanca il Forum : All’Olimpia Milano non riesce il tris. Il Maccabi Tel Aviv si impone 111-102 al termine di una partita dal punteggio altissimo e dove gli attacchi sono stati grandi protagonisti. Milano conferma la tradizione negativa quando deve disputare una sola partita di Eurolega in settimana (0-12) e resta al penultimo posto in classifica. Alla squadra di Pianigiani non basta una bella reazione nel finale di partita, perchè dall’altra parte del campo gli ...

Basket - Eurolega : Milano-Maccabi 102-111 : Non arriva la terza vittoria consecutiva in Eurolega per Milano, l'AX deve inchinarsi a un Maccabi semplicemente perfetto in attacco. L'energia di Tyus e Parakhouski nella prima parte della sfida, le ...

