Bambin Gesù | terapia genica contro la leucemia

Cellule riprogrammate contro la leucemia - intervento al Bambin Gesù : Cellule riprogrammate contro il tumore: primo intervento all'ospedale Bambin Gesù di Roma. I medici e i ricercatori dell’Ospedale Pediatrico romano hanno manipolato geneticamente le Cellule del sistema immunitario di un Bambino di quattro anni, affetto da leucemia linfoblastica acuta, che non aveva risposto positivamente alle terapie convenzionali. Il fine è stato quello di renderle in grado di "riconoscere e attaccare il ...

Terapia genica : cellule riprogrammate contro il tumore - primo paziente trattato al Bambino Gesù : Manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario per renderle capaci di riconoscere e attaccare il tumore. È quello che hanno fatto i medici e i ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma con un Bambino di 4 anni, affetto da leucemia linfoblastica acuta, refrattario alle terapie convenzionali. Si tratta del primo paziente italiano curato con questo approccio rivoluzionario all’interno di uno studio ...

Al Bambin Gesù un bimbo di 4 anni è stato curato con cellule riprogrammate contro tumore : Manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario per renderle capaci di riconoscere e attaccare il tumore. Lo hanno fatto i medici dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma con un bimbo di 4 anni affetto da leucemia linfoblastica acuta, refrattario a terapie convenzionali. È il primo paziente italiano curato con tale metodo rivoluzionario.Ad un mese dall'infusione delle cellule riprogrammate nei laboratori del Bambin ...

